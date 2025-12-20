Quants diners toquen per premi a la loteria de Nadal i quants s'endú Hisenda?
Enguany es reparteixen 2.772 milions d'euros
Aquest dilluns 22 de desembre es celebrarà el tradicional Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2025, que enguany repartirà un total de 2.772 milions d'euros. Les diverses categories son els 13 premis majors i, òbviament, el Gordo, el més buscat de tots. Aquesta edició hi ha una major emissió amb 198 sèries, cinc més que el 2024.
El primer premi
El premi gran de la Loteria, l'anomenat 'Gordo', està valorat amb 4 milions d'euros a la sèrie, i repartirà 20.000 euros per cada euro jugat. És a dir, 400.000 per cada dècim jugat.
Les aproximacions - els números immediatament anteriors i posteriors als del Gordo - s'enduen un premi de 100€ per cada euro jugat.
Per altra banda, a aquells dècims on les dues últimes xifres coincideixen amb la del primer premi els pertoquen 6€ per cada euro jugat. Si les tres primeres xifres són iguals, la relació és de 5€ per cada euro.
Quant toca amb el segon premi?
El segon premi de la Loteria de Nadal repartirà 1.250.000 euros per sèrie, que correspon a 6.250€ per cada euro jugat. Per tant, cada dècim està premiat amb 125.000 euros.
Les aproximacions anterior i posterior repartiran 62,50€ per euro jugat. Els números amb les dos últimes xifres o les tres primeres iguals als segon premi obtindran 5€ per cada euro.
El tercer premi
En relació amb el tercer premi de la Loteria, aquest està dotat amb 500.000 euros per sèrie i als guanyadors se'ls abonarà amb 2.500€ per cada euro jugat, per tant, 50.000€ per dècim.
Si coincideixen les dues darreres xifres del dècim o les tres primeres amb les del tercer premi, el portador rebrà 5 euros per cada euro jugat.
Quarts i cinquens premis
Pel que fa als dos quarts premis que sortiran d'aquest sorteig, dotats amb 200.000 euros per sèrie, corresponen a 1.000 euros per cada euro jugat, cosa que significa que un dècim premiat obtindrà 20.000 euros.
Als vuit cinquens premis els corresponen 300 euros per cada euro jugat, fet que suposa 120.000 euros per a cada dècim dels números guanyadors. Cada sèrie dels cinquens premis està dotada de 60.000 euros.
Quant es queda Hisenda per cada premi?
Tots els premis superiors a 40.000 euros estan obligats a tributar un 20% a Hisenda, que s'aplica sobre la quantitat resultant després de restar l'impost.
Això vol dir que per al primer premi, de 400.000 euros al dècim, la retenció del 20% s'aplicaria sobre 360.000 euros, ja que els primers 40.000 euros estan exempts. Així, Hisenda retindria de 360.000 euros, que són 72.000 euros, i la persona afortunada finalment es quedaria amb 328.000 euros nets.
En el cas del segon premi, de 125.000 euros al dècim, el 20% s'aplicaria sobre 85.000 euros –un cop restats els 40.000 euros exempts–. Per tant, Hisenda s'acabaria emportant 17.000 euros i la persona afortunada, 108.000 euros. Passa el mateix amb el tercer premi, de 50.000 euros al dècim. El guanyador es quedaria amb 48.000 euros i Hisenda retindria 2.000 euros.