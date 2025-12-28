ESDEVENIMENTS
Les festes col·lectives per Cap d’Any s’imposen als sopars als restaurants
El sector hostaler redueix l’oferta per la baixa rendibilitat i la caiguda de la demanda
La proliferació de grans festes col·lectives per Cap d’Any, sumada a l’augment de les propostes de viatges o els plans més casolans, han fet que cada vegada menys restaurants ofereixin menús especials per a l’última nit de l’any. La caiguda de la demanda i la baixa rendibilitat que generen aquests esdeveniments són les claus d’aquest descens.
El Cap d’Any era un d’aquells esdeveniments que l’hostaleria i la restauració tenien marcat en roig al ser un dels actes de l’any, però en els últims temps i a causa de la proliferació de macrofestes, quedades casolanes i ofertes per anar-se’n de viatge, cada vegada menys restaurants ofereixen menús o esdeveniments especials per a aquell dia per la falta de demanda. Prova d’això és que segons la Federació d’Hostaleria de Lleida només cinc restaurants fan sopars especials per Cap d’Any: a Lleida ciutat ho ofereixen La Masia, per 125 euros; Can Prada, per 98 euros i 46,50 si és per emportar; i De la Rosa, que només ofereix l’opció per emportar per 30 euros; a Rosselló el restaurant Ambrosia té menú de Cap d’Any per 90 euros, mentre que a Golmés el restaurant Resquitx ofereix un menú per emportar per 60 euros.
“Segur que hi haurà més restaurants que ofereixen menús especials pel seu compte, però des de fa temps que ja es va notar un descens espectacular en oferir menús de Cap d’Any en el sector i aquests últims anys s’ha confirmat aquesta tendència a la baixa”, admet el secretari general de la Federació d’Hostaleria, Ramon Solsona. Un fet que es deu en part a “la proliferació de macrofestes o que molta gent opta per llogar cases rurals o fer la festa a casa i, a més, per als hotelers que mantenen aquesta tradició, o ho tens tot ple o no et surt a compte”. Un fet a què també cal sumar les dificultats per trobar cambrers disponibles en aquestes dates. “Si durant l’any ja costa trobar personal, per Nadal o Cap d’Any ho és encara més.” “Al cap i a la fi, la gent ho vol tot centralitzat i sopar, menjar el raïm i sortir de festa en un mateix lloc”, afegeix Solsona.
Al costat contrari hi ha les macrofestes que ofereixen des d’empreses especialitzades del lleure nocturn fins als mateixos ajuntaments als locals socials o pavellons dels seus respectius municipis. A Lleida ciutat hi ha, d’una banda, la festa que el grup Bonöbo celebra a la Llotja i, d’altra banda, la que ofereix la Fonda Nastasi. El primer va posar les entrades a la venda fa unes setmanes per 59 euros i, després d’esgotar les dos primeres edicions, les últimes ja estan en els 79 euros “i molt probablement arribarem a una quarta edició de 89 euros”, va dir un dels responsables de Bonöbo, Xavi Bosch. “El nostre rang d’edat va dels 24 fins als 65 anys, tindrem diverses sales temàtiques i ja tenim completes les reserves per al sopar, al qual assistiran unes 200 persones”, va assenyalar Bosch, que va afegir que, si bé per a la restauració Cap d’Any ha perdut força, “per al lleure nocturn continua sent una de les dates clau, com també ho són la nit de Halloween o Sant Joan”.
D’altra banda, a la Fonda del Nastasi ofereixen dos tipus d’entrada: la primera que inclou un sopar bufet a les 21.30 hores i festa per a majors de 27 anys per 99 euros i un menú ressopó a les 00.30 i festa per 79 euros, les dos opcions amb beguda inclosa.
Més enllà de la capital, hi ha activitats programades en gairebé cada municipi de la província. A Tàrrega, l’Associació Agrat i l’ajuntament celebraran una festa a l’Espai MerCAT, mentre que a Agramunt celebraran una nit de DJ al pavelló municipal amb una entrada que serà gratuïta.
D’altra banda, a Cervera la Paeria organitza les campanades a la plaça Major com una festa per donar la benvinguda al 2026 al pavelló municipal. A Balaguer també hi haurà una festa organitzada pel consistori al pavelló Molí de l’Esquerrà, i a Vielha la plaça dera Glèsia acollirà la Hèsta de Cap d’An. A la capital del Pallars Jussà, l’ajuntament de Tremp celebra al pavelló del Casal una festa amb un grup de versions per 12 euros.
A banda de les festes que organitzen els ajuntaments, el lleure nocturn de tota la província prepara esdeveniments especials per començar l’any de la millor forma. Un exemple és la discoteca Big Ben de Golmés, que obrirà quatre sales i les entrades de la qual es venen a partir de 49,50 euros. I és que ja sigui en macrofestes, pavellons, de viatge o en la intimitat, tothom vol començar l’any passant-s’ho d’allò més bé.