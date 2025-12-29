El digital de SEGRE bat tots els rècords: un 2025 històric amb més de 62 milions de pàgines vistes
El diari digital líder a les Terres de Lleida tanca l’any amb xifres mai vistes, superant els 12 milions d’usuaris únics i consolidant un creixement imparable mes a mes.
El digital de SEGRE ha marcat una nova fita històrica aquest 2025. Segons les dades d'audiència, el portal ha tancat l'exercici amb un volum global de 62,5 milions de pàgines vistes i 12,5 milions d'usuaris únics, una xifra rècord que referma el seu lideratge indiscutible com a principal font d'informació a la demarcació de Lleida i referent en el panorama comunicatiu català. El creixement en pàgines vistes és d'un 46% respecte l'any anterior, mentre els usuaris han crescut un 76%. Grans xifres.
Un creixement imparable
L'anàlisi mostra una evolució ascendent molt marcada, especialment a partir del segon semestre de l'any. El punt àlgid es va registrar durant el mes de juliol, quan el digital va tocar sostre amb més de 2,1 milions d'usuaris únics i un volum de trànsit excepcional de 7 milions de pàgines vistes en un sol mes.
Aquesta tendència no ha estat un fet aïllat, ja que la fidelitat dels lectors s’ha mantingut constant. L'any es tanca amb una mitjana d'1,37 milions d'usuaris únics mensuals, el que demostra la capacitat del mitjà per atraure i retenir l'audiència gràcies a la immediatesa, el rigor i la proximitat de la seva oferta informativa.
Concretant més, el portal informatiu s'emporta el 99% d'usuaris i el 98% de pàgines vistes, mentre l'accés al diari digital (lector digital del diari epaper) ha aconseguit prop d'un milió d'accessos en tot l'any 2025, i un 1,5% de quota d'audiència. A més a més, gairebé 40.000 usuaris han accedit a la botiga de SEGRE i 30.000 ho han fet a l'agenda.
A més a més, si hi sumem les xifres d'audiència amb els digitals on SEGRE hi té presència, com el Diari Més Tarragona, o el Diari d'Andorra, les xifres totals són encara més abrumadores: 105 milions de pàgines vistes i gairebé 18 milions d'usuaris únics, un 37% i un 51% més que l'any anterior, respectivament.
Augment exponencial en una dècada
En els darrers deu anys, el creixement del digital de SEGRE ha sigut absolut. El salt als entorns professional es va fer l'any 2016 amb un nou gestor de continguts. El gener del 2017, just després del canvi, el digital de SEGRE obtenia 1 milió de pàgines vistes i 180.000 usuaris únics mensuals. Avui, amb les xifres actuals, el creixement és d'un 520% en pàgines vistes i d'un 550% en usuaris únics.
Compromís amb el territori
Aquestes xifres representen la confiança de milers de lleidatans i lleidatanes que trien SEGRE.com per informar-se del que passa al seu voltant, i d'una oferta informativa que traspassa les fronteres lleidatanes. Des de l'actualitat d'última hora fins als reportatges en profunditat, passant pel seguiment dels esports locals i la vida social de les nostres comarques. Amb aquests resultats, al digital de SEGRE encarem el 2026 amb l'objectiu de continuar innovant en formats digitals i mantenir el compromís amb la veracitat que ens caracteritza.