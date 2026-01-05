LLEURE
Cucalòcum rècord, amb 17.000 visitants
El parc infantil de Nadal de Lleida i el saló Cucaesport tanquen les portes amb gairebé dos mil usuaris més que l’any passat. Amb 50 activitats lúdiques i esportives per a nens i joves
Els salons Cucalòcum, que va arribar a la 34 edició, i la 19 del Cucaesport de Lleida van culminar ahir l’última jornada d’obertura sumant des del passat 27 de desembre un rècord de visitants, d’activitats i de superfície. Prop de 17.000 visitants, gairebé dos mil més que l’any passat, es van divertir en aquesta ocasió del parc de Nadal, que va comptar amb una superfie superior als 8.000 m2 gràcies a la incorporació del Pavelló 5 –que es va afegir al 3 i al 4– i que va presentar una oferta de 50 activitats lúdiques, esportives i formatives dirigides a nens i joves des de nadons fins als 18 anys. Oriol Oró, director general de Fira de Lleida, va destacar que “l’increment d’espai i de l’oferta lúdica, la incorporació de noves activitats de sensibilització social, la implicació d’un gran nombre d’entitats i la presència de molts visitants de fora de la ciutat han fet d’aquest Cucalòcum una edició molt especial, demostrant que aquest saló és necessari com a espai de lleure, d’educació i de socialització per als nens i les famílies de la ciutat i de l’entorn”. Va destacar la presència l’Associació de Donants de Sang del Segrià que, com a conseqüència de la quantitat d’oferiments rebuts per donar sang es planteja instal·lar un bus de donacions la pròxima edició. Es van implementar activitats per fomentar els hàbits alimentaris saludables (el Consell Català de la Producció Integrada va repartir 2.000 pomes i 2.000 mandarines, mentre que el Gremi de Forners de les Terres de Lleida va organitzar tallers d’elaboració de pa artesanal); per iniciar-se en l’educació viària (circuit de bicicletes de la Guàrdia Urbana); per descobrir la naturalesa (espai dels Agents Rurals per reconèixer les petjades de la fauna salvatge); o per familiaritzar-se amb les tradicions (tallers dels Castellers, elaboració de tortells, carrosses dels Reis Mags o visita del Gran Camarlenc). Entre altres iniciatives que van tenir gran èxit, el taller Aprenem a fer pa, del Gremi de Forners en col·laboració amb l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, va reunir uns 4.000 nens. A més, 120 nens van participar en el taller de tortells.
Junts demana inclusivitat
La portaveu de Junts a la Paeria, Violant Cervera, va reclamar millorar l’accessibilitat i les activitats inclusives per a nens amb alguna discapacitat.
Una edició més inclusiva i amb caràcter solidari
A banda del creixement d’aquesta edició, el parc va destacar aquest any pel seu plantejament inclusiu i solidari i per les activitats de sensibilització social dirigides a tots els públics. En aquest sentit, destaca l’augment de l’oferta per a joves de més de 12 anys, així com iniciatives com la creació d’una zona refugi per a persones amb trastorn de l’espectre autista.