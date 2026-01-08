Confirmada l’estratègia de la policia per multar per la balisa V16: "serà un període raonable"
L’ús del dispositiu és obligatori des de l’1 de gener
El Ministeri de l’Interior ha comunicat que les forces i cossos de seguretat no sancionaran per un període raonable als conductors que no disposin de la balisa lluminosa V-16 als seus vehicles. Aquesta senyalització d’emergència, obligatòria des de l’1 de gener, és considerada "imprescindible" pel departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska per frenar l’elevada xifra de morts per atropellament a les carreteres espanyoles. La mesura busca prioritzar la conscienciació sobre la sanció durant aquesta fase inicial d’implementació.
El ministre Fernando Grande-Marlaska va realitzar aquestes declaracions en presentar les xifres de morts en accidents de carretera corresponents al 2025. Durant aquell any, 103 vianants van perdre la vida, constituint gairebé el 10 per cent de les 1.119 víctimes mortals registrades. El titular d’Interior va subratllar que "un nombre important d’aquests casos" d’atropellament van ocórrer quan els ocupants sortien dels seus vehicles per diverses raons, freqüentment per col·locar els triangles d’emergència, una pràctica que comporta un risc considerable per a la seua seguretat.
S’estima que 25 persones moren cada any atropellades mentre senyalitzen una avaria o accident a la via. Marlaska va emfatitzar que "Totes i tots els que hem baixat del cotxe per col·locar un triangle sabem el perill que comporta fer-ho", defensant l’adopció de mesures urgents per frenar aquest increment de morts. En aquest context, el govern espanyol ha apostat fermament per la balisa V-16, convençut del seu potencial per reduir la mortalitat a la carretera.
Avantatges de la balisa V-16
La balisa V-16 ofereix múltiples avantatges per a la seguretat viària. En primer lloc, evita el risc de baixar del vehicle a la calçada. A més, incorpora una il·luminació visible a un quilòmetre de distància i s’integra al sistema de vehicle connectat, la qual cosa permet enviar informació de la incidència als navegadors d’altres vehicles i als plafons d’informació variable. El ministre va recalcar que "el nostre objectiu no és sancionador o recaptatori, el que ens mou és l’obligació de salvar vides".
Pioners en seguretat i privacitat
Espanya es posiciona com el primer país en implementar aquesta mesura, i altres nacions europees estan atentes als resultats de la iniciativa espanyola. De fet, el Regne Unit i Luxemburg ja han suspès l’ús dels triangles en autopistes a causa de la seua perillositat. Respecte als dubtes sobre la privacitat de la V-16 o les suposades publicacions de mapes amb balises activades, el ministre va assegurar que no existeix tractament de dades geolocalitzades, desestimant qualsevol debat aliè a la seguretat viària.