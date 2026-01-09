La lleidatana Ares Masip desencadena una allau a Andorra i el vídeo es fa viral: "avui ha quedat en un ensurt i en una bona lliçó"
La ciclista de muntanya, resident al Principat, comparteix les imatges a xarxes socials “simplement per explicar què ha passat” i genera un debat sobre la seguretat i els riscos a la muntanya
La ciclista lleidatana i resident a Andorra Ares Masip ha captivat l'atenció a les xarxes socials després de compartir un vídeo on es veu com desencadena una allau mentre esquiava al Cim de l'Hortell. La gravació, que s'ha tornat viral en poques hores, mostra l'incident ocorregut aquest dijous 8 de gener i la seva reflexió posterior, destacant que "ha quedat en un ensurt i en una bona lliçó" sobre els perills de la muntanya.
El vídeo, publicat per Masip a Instagram, ha acumulat més de 300.000 'm'agrada' i 4.000 comentaris en poc més de 24 hores des de la seva publicació. L'esportista, coneguda per la seva trajectòria com a ciclista de muntanya, va decidir compartir l'experiència "simplement per explicar què ha passat", amb l'objectiu de conscienciar sobre els riscos inherents a la pràctica d'esports d'hivern en entorns d'alta muntanya.
La gravació mostra el moment exacte en què Masip, mentre esquiava amb la seva mascota al Cim de l'Hortell, a uns 2.400 metres d'altura, desencadena l'allau. Les imatges són impactants: es veu com la massa de neu l'arrossega, tot i que, afortunadament, no l'arriba a sepultar completament. En un moment, l'esportista crida al seu gos per evitar que la segueixi i l'animal no s'endinsi en el perill.
L'incident al Cim de l'Hortell
En les seves declaracions, Ares Masip detalla l'incident va tenir lloc en una zona que coneixia bé. "Avui he desencadenat una allau (zona Cim de l’Hortell, a Andorra, orientació N-E, cota 2400 aproximadament). És un lloc molt conegut per mi. Aquest 2025 hi havia baixat 7 o 8 vegades. I, dels últims 5 dies, avui n’era el tercer cop", va explicar. A més, va afegir que el Butlletí de Perill d'Allaus (BPA) marcava un risc d'entre 1 i 2, i que hi havia "traçades fresques d’avui mateix" i una "pala amb una línia d’arbres", factors que, segons ella, van contribuir a una falsa sensació de seguretat.
La reflexió d'Ares Masip: la trampa heurística
Masip va admetre que el matí de l'incident no es trobava en el seu millor moment. "Aquest matí m’he llevat com el dia, una mica amb el cap nuvolat, bastant espesa i em feia mandra fer activitat molt llarga i complexa. Així que he anat a fer una volteta curta i tornar cap a casa", va relatar. Aquesta combinació de factors, sumada a la familiaritat amb el lloc, la va portar a caure en el que es coneix com a trampa heurística, un biaix mental que "et fa simplificar la realitat i sobrevalorar la seguretat quan, objectivament, el risc hi és".
Una lliçó per a la comunitat muntanyenca
L'esportista va subratllar la importància de no confiar-se, fins i tot en llocs coneguts. "No és que les condicions fossin segures, és que semblaven segures. Però va bé recordar que el risc 0, simplement, no existeix", va afirmar. Per a ella, l'experiència ha estat "un ensurt i una bona lliçó a nivell personal". Amb la seva publicació, Masip espera que la seva vivència serveixi per a altres aficionats a la muntanya: "Si a algú li serveix per no abaixar la guàrdia en un lloc de confiança, ja estarà bé!".