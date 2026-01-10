FESTIVITAT
Els Tres Tombs de Lleida estrenen recorregut a Cappont en la 85a edició
La desfilada de carrosses de dissabte vinent sortirà des del recinte de les Firetes
La capital del Segrià es prepara per celebrar la 85a edició de la festivitat de Sant Antoni Abat, una de les més antigues de Lleida. Ahir, a l’església de la Sang, es van presentar els actes programats des d’avui fins al 18 de gener, amb la presència de representants del Gremi de Forners i de les entitats organitzadores. Marc Vives, president de l’Associació Els Pagesos, va destacar que la novetat d’aquesta edició serà el canvi en el recorregut de la desfilada, programada per a dissabte vinent, dia de Sant Antoni Abat: per primera vegada l’itinerari començarà a les 11.00 h al recinte de les Firetes i passarà per Cappont abans d’arribar a la Creu dels Tres Tombs, permetent acollir millor els visitants de tot Catalunya i facilitar la logística. A la mateixa hora, se celebrarà la missa en honor a Sant Antoni Abat a l’església de la Sang, oficiada per Jaume Melcior. Una vegada acabada la cerimònia, arribarà la benedicció dels animals i carruatges a l’avinguda Blondel. A més, es podran adquirir productes gastronòmics com les ferradures i panets de Sant Antoni. La primera proposta arribarà avui amb una concentració de maquinària agrícola a la partida de Llívia i la lectura del pregó a la Paeria. Els actes continuaran durant la setmana amb diverses activitats culturals prèvies. La festivitat acabarà el diumenge 18 de gener amb una Escala en Hi Fi al Teatre Escorxador, posant el colofó a uns dies plens de tradició.