SEGRE

FERROCARRIL

Indemnització per anar en un Avlo tot i pagar per un AVE

L’usuari va denunciar “la por” que van patir pels “sotracs, frenades i escomeses” en el viatge

Foto d’arxiu de l’estació de trens de Lleida. - MAGDALENA ALTISENT

Foto d’arxiu de l’estació de trens de Lleida. - MAGDALENA ALTISENT.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Renfe ha indemnitzat un viatger que va denunciar que al novembre va fer un viatge de Sevilla a Lleida en Avlo, la línia de baix cost de la companyia, quan en realitat havia pagat per anar en AVE. 

Concretament, va exposar que, a més que el primer comboi té pitjors prestacions que el segon per ser més lent, durant el viatge van patir “continus sotracs, frenades i escomeses” que els van fer sentir “por coneixent les limitacions de seguretat d’aquest tipus de trens”. 

Arran d’aquest fet i que el comboi arribés 51 minuts tard, el viatger va presentar una reclamació a Renfe. En un primer moment, la companyia li va respondre que no era possible indemnitzar-lo perquè, segons la normativa, només torna la meitat de l’import del bitllet si la demora és superiorment a 60 minuts i íntegrament si és de més de 90. 

L’usuari va respondre que, a més de la demora en l’hora d’arribada, demanava una reclamació “per la por que hem arribat a passar durant el viatge” a causa del canvi de tren. Després d’aquest segon missatge, la companyia li va reemborsar el 30% de l’import del bitllet com “una acció comercial”. 

Des de Renfe van assenyalar que, malgrat que el tren “estava vinilat com a Avlo, era un AVE amb totes les prestacions que se li atribueixen”. 

Al novembre el Congrés dels Diputats va aprovar que Renfe indemnitzi els retards a partir dels 15 minuts.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking