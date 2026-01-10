FERROCARRIL
Indemnització per anar en un Avlo tot i pagar per un AVE
L’usuari va denunciar “la por” que van patir pels “sotracs, frenades i escomeses” en el viatge
Renfe ha indemnitzat un viatger que va denunciar que al novembre va fer un viatge de Sevilla a Lleida en Avlo, la línia de baix cost de la companyia, quan en realitat havia pagat per anar en AVE.
Concretament, va exposar que, a més que el primer comboi té pitjors prestacions que el segon per ser més lent, durant el viatge van patir “continus sotracs, frenades i escomeses” que els van fer sentir “por coneixent les limitacions de seguretat d’aquest tipus de trens”.
Arran d’aquest fet i que el comboi arribés 51 minuts tard, el viatger va presentar una reclamació a Renfe. En un primer moment, la companyia li va respondre que no era possible indemnitzar-lo perquè, segons la normativa, només torna la meitat de l’import del bitllet si la demora és superiorment a 60 minuts i íntegrament si és de més de 90.
L’usuari va respondre que, a més de la demora en l’hora d’arribada, demanava una reclamació “per la por que hem arribat a passar durant el viatge” a causa del canvi de tren. Després d’aquest segon missatge, la companyia li va reemborsar el 30% de l’import del bitllet com “una acció comercial”.
Des de Renfe van assenyalar que, malgrat que el tren “estava vinilat com a Avlo, era un AVE amb totes les prestacions que se li atribueixen”.
Al novembre el Congrés dels Diputats va aprovar que Renfe indemnitzi els retards a partir dels 15 minuts.