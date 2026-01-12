Confirmat pel Suprem: si un patinet supera aquesta velocitat es necessita carnet de conduir
La Justícia espanyola estableix precedent sobre els patinets modificats amb alta potència
El Tribunal Suprem ha conclòs el debat sobre la regulació dels patinets elèctrics d’alta potència. Una sentència clau dictada aquest 2025 estableix quan aquests dispositius requereixen permís de conduir, marcant una clara distinció entre VMP i ciclomotors. Aquesta resolució respon a la proliferació de vehicles que supera els límits legals de velocitat i potencia.
La resolució, amb ponència del magistrat Julián Sánchez Melgar, ratifica la condemna a un individu que circulava amb un patinet d’alta potència sense la deguda autorització. Aquesta decisió avala legalment l’exigència de permís per a aquests vehicles, enfortint els controls de seguretat viària. El cas es va originar el 21 de setembre de 2021 a Barcelona, quan la policia va interceptar un conductor amb un patinet elèctric Sabway Diablo 1.900W Brushless. Aquest aparell assolia els 45 quilòmetres per hora i 1.900 watts, superant amb escreix les restriccions per als VMP.
La Policia Local de Barcelona va denunciar el propietari per mancar de la llicència necessària. El Jutjat Penal número 28 de la ciutat va qualificar l’acció com a delicte contra la seguretat viària, una decisió que l’Audiència Provincial va ratificar. La defensa, no obstant, va recórrer la sentència, insistint que el patinet s’havia de considerar vehicle de mobilitat personal (VMP) i no ciclomotor, i al·legant la falta de peritatges específics. Malgrat aquests arguments, el Tribunal Suprem va desestimar l’apel·lació, basant-se que la Llei d’Enjudiciament Criminal restringeix els recursos de cassació a infraccions penals materials, sense permetre qüestionar els fets ja provats. Aquesta limitació va ser crucial per a la confirmació de la condemna.
Diferenciació legal: VMP davant ciclomotors
La sentència subratlla la distinció tècnica entre els vehicles elèctrics lleugers. Conforme al Reglament UE 168/2013 i la normativa espanyola actual, els VMP han de limitar la seua velocitat entre 6 i 25 km/h i posseir una potència restringida. Si un patinet supera aquests límits, automàticament es classifica com a ciclomotor, la qual cosa implica noves exigències legals. El patinet del cas, amb 1.900 watts i 45 km/h, s’ajusta a la categoria de ciclomotor de dos rodes. Conduir un vehicle així sense el permís específic comporta responsabilitats administratives i penals, podent portar sancions severes i fins i tot penes de presó.
Impacte en la seguretat viària i la regulació urbana
La sentència del Tribunal Suprem impacta directament en l’aplicació de les normes de trànsit, especialment en entorns urbans amb la creixent presència de patinets elèctrics. Aquesta resolució consolida la seguretat jurídica, definint amb claredat quins vehicles necessiten permís. Representa un impuls per a les autoritats de trànsit, oferint-los eines per sancionar els qui modifiquen els seus patinets per superar els límits sense l’autorització pertinent. Així es minimitzen els riscos derivats de la conducció d’aparells no homologats. Addicionalment, la imposició de costes processals al recurrent, segons l’article 901 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, envia una advertència sobre recursos infundats. En definitiva, l’Alt Tribunal vetlla per la legalitat i la seguretat en un panorama tecnològic en constant evolució.