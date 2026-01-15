Eclipsi total de sol a Espanya: auge de vendes d’ulleres i reserves turístiques
El fenomen astronòmic del 12 d’agost dispara la demanda d’ulleres homologades i l’interès turístic en zones de la península per a una observació segura
Espanya es prepara per a un esdeveniment astronòmic sense precedents a més d’un segle: l’eclipsi total de sol el 12 d’agost. Aquest fenomen, que promet ser una experiència única per a molts, ja està generant un notable impacte en la venda d’ulleres protectores i en les reserves turístiques de les comunitats autònomes per on serà visible, amb Galícia com el primer territori en presenciar-ho.
Encara que els eclipsis parcials són relativament comuns a Espanya, la particularitat d’aquest rau que una àmplia franja del territori experimentarà la totalitat, on la Lluna ocultarà per complet al Sol, sumint el dia en una sobtada foscor. Els últims eclipsis totals a la península ibèrica es van registrar el 1905 i el 1912. Si bé s’espera un altre el 2027, visible Cadis, part de Màlaga, Ceuta i Melilla, la pròxima oportunitat de viure un esdeveniment d’aquesta magnitud no arribarà fins el 2180. L’astrofísic corunyès Borja Tosar, en declaracions a EFE, el qualifica com “el més espectacular que es pot veure des de la superfície de la Terra”.
Davant de la imminència de l’esdeveniment, molts ciutadans han començat a preparar-se amb temps, especialment respecte a la seguretat ocular. L’observació de l’eclipsi requereix ulleres protectores que compleixin amb els estàndards de seguretat, és a dir, que estiguin certificades i homologades, portant la marca CE i la norma ISO. José Suárez, encarregat de la botiga d’instruments Óptica Val, ha confirmat EFE que “la gent s’està avançant molt”. La seua òptica, amb diversos establiments a Galícia, va realitzar una comanda de 5.000 unitats d’aquestes ulleres, posant-les a la venda al seu web per 2,5 euros el setembre de 2024, i ja ha comercialitzat la meitat. A més, aquest negoci ha rebut comandes de grans quantitats des de diversos punts d’Espanya, incloent la Universitat de Saragossa.
L’observació segura de l’eclipsi
Per a una observació segura i sense riscos, José Suárez aconsella no mirar de forma contínua, sinó realitzar una observació “una miqueta més pausada”, alternant mirades curtes amb descansos. Les ulleres són imprescindibles durant la fase parcial de l’eclipsi, quan la Lluna oculta o revela progressivament el disc solar, ja que l’exposició directa pot causar danys irreversibles a la retina. Tanmateix, durant la fase total, quan el disc solar està completament cobert, l’astrofísic Tosar assegura que se’n pot prescindir. En aquell instant, la foscor serà sobtada i, si el cel és clar, es podrà observar un cercle negre perfecte envoltat per la corona solar, al costat de les estrelles. Tosar recomana l’ús d’un cronòmetre al mòbil per tornar a col·locar-se les ulleres protectores uns segons abans que la Lluna comenci a destapar el Sol.
La recerca del lloc ideal i l’impacte turístic
L’elecció del lloc d’observació és fonamental. L'Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha habilitat una pàgina web on es pot consultar amb precisió quins llocs seran visibles i els horaris exactes en cada municipi. El punt àlgid, la fase total, es preveu al voltant de les 20:30 hores. El fenomen entrarà per Galícia i avançarà d’oest a aquest, fins Balears, i el seu impacte ja es reflecteix en les reserves turístiques de tota aquesta franja. El juliol de 2024, Airbnb va revelar un creixement del 830 % en les recerques d’allotjaments a les zones espanyoles per on passarà l’eclipsi, destacant àrees rurals d’Aragó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana i les Balears. A Galícia, Dulcinea Aguín, presidenta de l’Associació d’Habitatges Turístics (Aviturga), ha assenyalat a EFE que, si bé l’agost sol ser un mes amb moltes reserves per la planificació vacacional, aquest any el volum està sent “important” en comparació amb anys anteriors.
Consideracions meteorològiques i consells finals
A Coruña es perfila com un dels llocs privilegiats per a l’observació, ja que el sol es posarà més tard i serà més alt al cel. No obstant, la meteorologia jugarà un paper crucial. Borja Tosar adverteix que, encara que les probabilitats d’un cel desembarassat a l’agost són altes, “a aquesta altura a A Coruña és típic que es formin boires a prop del mar”. A més de consultar les previsions meteorològiques, l’astrofísic aconsella als interessats fixar-se els dies previs en la posició del sol a les 20:30 hores i buscar un lloc amb una bona visibilitat per a disfrutar plenament d’aquest espectacle astronòmic.