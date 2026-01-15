Una multinacional electrònica dona centenars de pots de tomàquet al Banc d'Aliments de Lleida valorats en 1200€
La donació s'ha fet en el context d'una visita dels dirigents de Canon a les instal·lacions del Banc d'Aliments de Lleida
La delegació de Lleida de la multinacional electrònica japonesa Canon han donat al Banc d'Aliments de Lleida pots de tomàquet valorats en 1200 euros, segons informa la mateixa entitat. El donatiu s'ha fet en el context d'una visita de la delegació a les instal·lacions del Banc d'Aliments de la demarcació, en la que han assistit el gerent de Canon a Lleida, Manel Urbano, i el president i directora del Banc d'Aliments lleidatans, Antoni Fo i Teresa Farré, respectivament.
Segons el comunicat del Banc d'Aliments de Lleida, els dos dirigents han volgut "agrair molt especialment aquesta donació que Canon fa efectiva d'uns anys ençà" i han recordat que gràcies a aquests aliments podran "abastir persones i famílies en situació de vulnerabilitat social i precarietat alimentària".