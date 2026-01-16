SEGRE

PRIMERS AUXILIS

Com fer la maniobra de Heimlich: instruccions pas a pas per salvar vides en cas d'ofegament

La maniobra de Heimlich, aplicada per un Mosso d'Esquadra a Solsona a un nen de 5 anys el passat diumenge, és clau en emergències per ennuegament

Un nen després de rebre la maniobra de Heimlich.

Un nen després de rebre la maniobra de Heimlich.

La maniobra de Heimlich és un dels procediments bàsics en primers auxilis i pot ser determinant davant d'ofegaments per obstrucció de les vies respiratòries. Arran de l'incident del passat diumenge a Solsona, on un Mosso d'Esquadra va intervenir per salvar la vida d'un nen de 5 anys que s'estava ennuegant amb una patata de bossa, s'ha posat de manifest la importància de conèixer i aplicar correctament aquesta tècnica d'emergència.

Aquest succés ha generat interès sobre què cal fer davant d'un cas d'ennuegament, especialment en infants. Segons el protocol, la rapidesa i la precisió a l'hora d'aplicar la maniobra de Heimlich poden marcar la diferència. 

Passos per realitzar la maniobra de Heimlich

Per fer la maniobra a una persona adulta o un nen major de 1 any, cal col·locar-se darrere del pacient i envoltar l'abdomen amb els braços. Es tanca una mà en forma de puny, que es situa entre el melic i la part inferior de l'estèrnum. Després, amb l'altra mà, es cobreix el puny i s'aplica un moviment de compressió ràpida cap a dins i amunt, estirant els braços bruscament. Aquesta acció s'ha de repetir fins a cinc vegades o fins que l'obstrucció desaparegui.

Infografia que explica com actuar en cas d'ofegament d'alguna altra persona i com fer la maniobra de Heimlich correctament.

Infografia que explica com actuar en cas d'ofegament d'alguna altra persona i com fer la maniobra de Heimlich correctament.

I si l'ofegat està sol?

En situacions en què la persona afectada estigui sola, pot intentar fer autoaplicació de la maniobra de Heimlich. S'ha de fer un puny i situar-lo sota les costelles, just per sobre del melic. Amb l'altra mà, s'ha d'agafar el puny i pressionar l'abdomen ràpidament cap amunt. Alternativament, es pot utilitzar una superfície rígida, com el respatller d'una cadira o el cantell d'una taula, per aplicar força sobre la part superior de l'abdomen. Cal repetir la compressió tantes vegades com calgui fins alliberar l'obstrucció.

