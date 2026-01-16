PRIMERS AUXILIS
Com fer la maniobra de Heimlich: instruccions pas a pas per salvar vides en cas d'ofegament
La maniobra de Heimlich, aplicada per un Mosso d'Esquadra a Solsona a un nen de 5 anys el passat diumenge, és clau en emergències per ennuegament
La maniobra de Heimlich és un dels procediments bàsics en primers auxilis i pot ser determinant davant d'ofegaments per obstrucció de les vies respiratòries. Arran de l'incident del passat diumenge a Solsona, on un Mosso d'Esquadra va intervenir per salvar la vida d'un nen de 5 anys que s'estava ennuegant amb una patata de bossa, s'ha posat de manifest la importància de conèixer i aplicar correctament aquesta tècnica d'emergència.
Aquest succés ha generat interès sobre què cal fer davant d'un cas d'ennuegament, especialment en infants. Segons el protocol, la rapidesa i la precisió a l'hora d'aplicar la maniobra de Heimlich poden marcar la diferència.
Passos per realitzar la maniobra de Heimlich
Per fer la maniobra a una persona adulta o un nen major de 1 any, cal col·locar-se darrere del pacient i envoltar l'abdomen amb els braços. Es tanca una mà en forma de puny, que es situa entre el melic i la part inferior de l'estèrnum. Després, amb l'altra mà, es cobreix el puny i s'aplica un moviment de compressió ràpida cap a dins i amunt, estirant els braços bruscament. Aquesta acció s'ha de repetir fins a cinc vegades o fins que l'obstrucció desaparegui.
I si l'ofegat està sol?
En situacions en què la persona afectada estigui sola, pot intentar fer autoaplicació de la maniobra de Heimlich. S'ha de fer un puny i situar-lo sota les costelles, just per sobre del melic. Amb l'altra mà, s'ha d'agafar el puny i pressionar l'abdomen ràpidament cap amunt. Alternativament, es pot utilitzar una superfície rígida, com el respatller d'una cadira o el cantell d'una taula, per aplicar força sobre la part superior de l'abdomen. Cal repetir la compressió tantes vegades com calgui fins alliberar l'obstrucció.