SUCCESSOS
Un mosso d’esquadra evita que un nen mori ennuegat a Solsona
Va ocórrer diumenge quan al menor, de 5 anys, se li va quedar entravessada una patata de bossa. Una patrulla estava a prop i l’agent li va fer la maniobra de Heimlich
Un agent dels Mossos d’Esquadra va evitar diumenge passat que un nen de cinc anys morís ennuegat en un restaurant de Solsona, va avançar ahir el diari Regió 7. L’agent li va fer la maniobra de Heimlich –un procediment de primers auxilis que permet desobstruir el conducte respiratori bloquejat per un tros d’aliment o qualsevol altra causa–. El menor va ser evacuat a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Va ocórrer passades les 14.00. L’Ares, de cinc anys, i la seua família, de Vilanova i la Geltrú, van parar en un restaurant de Solsona quan tornaven de Port del Comte.
El nen es va ennuegar amb una patata fregida de bossa. El pare del menor explica a l’esmentat diari que “li vam donar uns cops a l’esquena i semblava recuperar-se, però poc a poc anava perdent facultats. El vam portar al lavabo i va vomitar, però no millorava”.
A poc a poc va anar perdent la consciència. Van trucar al 112. Al cap de poc més d’un minut va arribar una patrulla que per casualitat es trobava a prop. “Em va venir la mare amb el nen en braços. Tenia les extremitats caigudes i el cap cot i me’l va donar”, afirma a Regió 7 l’agent Daniel, que ràpidament va començar a practicar-li la maniobra de Heimlich.
Al cap de diversos moviments el nen va reaccionar. Poc després, va arribar una ambulància del SEM que, posteriorment, el va evacuar a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa. El pare del nen es mostra “tremendament agraït per la rapidesa i la professionalitat” amb què van actuar els cossos d’emergència. Per la seua part, el policia diu que encara no ha assimilat tot el que va passar.
Val a recordar que diumenge a la matinada una patrulla de la Guàrdia Urbana de Balaguer va salvar la vida a una persona que va patir una parada cardiorespiratòria a la plaça del Mercadal de la Noguera.
Fa un any hi va haver a Lleida un cas similar al de Solsona. Un camioner es va ennuegar amb un tros de bistec al restaurant Casa Aurora, al polígon El Segre. Un client va auxiliar el xòfer, que s’ofegava, i li va fer la maniobra de Heimlich. Gràcies a la difusió que en va fer SEGRE es van retrobar i va poder donar-li les gràcies.
Societat
El camioner que es va ennuegar en un restaurant de Lleida troba l'home que li va salvar la vida
LAIA BERENGUER LUMBIERRES