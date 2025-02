El camioner que es va ennuegar en un restaurant de Lleida troba l'home que li va salvar la vida

Paco González (dreta) explica com va ajudar Guillermo Márquez (esquerra), davant de la mateixa taula on el segon es va ennuegar.

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

“Ha aparegut l’heroi sense capa que em va salvar la vida”, va dir Guillermo Márquez , un camioner de Valls, al retrobar-se amb Paco González, l’home que li va fer una maniobra de Heimlich –un procediment de primers auxilis que permet desobstruir el conducte respiratori bloquejat per un tros d’aliment o qualsevol altra causa– el dilluns de la setmana passada al veure que s’estava ofegant mentre dinava. Els fets van succeir al restaurant Casa Aurora, ubicat al polígon El Segre de Lleida, les treballadores del qual es van encarregar de posar en contacte els dos protagonistes d’aquesta història.

Aquell matí, el Paco, de Molins de Rei, havia tingut una reunió de feina a la capital del Segrià que va acabar tard i, amb els seus companys, va decidir anar a dinar a Casa Aurora. Mentre esperava a ser atès, va anar al servei i va passar just pel costat de la taula del Guillermo, que estava menjant i tenia mala cara. “Li vaig preguntar si es trobava bé, però no em va respondre”, recorda el Paco. “No m’ho vaig pensar dos vegades, vaig actuar per instint”, assegura.

Encara que admet que mai havia practicat la maniobra a una persona, “per la meua feina (construcció i manteniment de línies d’alta tensió), rebo formació en primers auxilis constantment”. En aquell moment, el Guillermo ja havia perdut el coneixement.

Per sort, només van fer falta tres “batzegades” fortes del Paco –tan intenses, que van acabar ocasionant un blau al pit de l’ofegat– per alliberar el tros de menjar que li obstruïa l’esòfag. “Vaig poder fer una glopada d’aire, però m’havia quedat en xoc”, explica el camioner, que reconeix que va estar “tremolant com un flam durant estona”. “Em vaig espantar molt”, diu. «Mentre tornava a Valls amb el camió, vaig pensar: “Aquest home m’acaba de salvar la vida!”, i no vaig dubtar a escriure una carta a SEGRE perquè això no podia quedar així.»

Per la seua part, el Paco no va ser conscient de la magnitud del succés fins que no va llegir la carta. “Em vaig emocionar molt”, afirma. Aquell dia, el Guillermo havia demanat un bistec a la brasa, un plat que “des d’aleshores no he tornat a provar”, assegura entre rialles. Tots dos van compartir ahir taula al restaurant, amb la dona del Guillermo, i van disfrutar d’un dinar amè i sense incidents.