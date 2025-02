Publicat per Albert Guerrero Periodista Jordi Echevarria Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Guillermo Márquez és un camioner de Valls de 60 anys que dilluns va estar a punt de morir ofegat a l’ennuegar-se amb un tros de bistec quan dinava al restaurant Casa Aurora, al polígon El Segre. Un altre client li va salvar la vida amb la maniobra de Heimlich –un procediment de primers auxilis que permet desobstruir el conducte respiratori bloquejat per un tros d’aliment o qualsevol altra causa–. Márquez, que ahir va tornar a dinar al restaurant, s’ha quedat amb les ganes de saber qui és la persona que el va salvar. “Un heroi sense capa”, explica. De fet, SEGRE es va assabentar dels fets pel mateix afectat, que ahir al matí va enviar un correu (vegeu el desglossament).

El xòfer comenta que “no vaig ser conscient del perill fins que vaig notar que m’anava a desmaiar. Em vaig posar dempeus d’un salt, intentant desesperadament expulsar-lo. La resta de comensals no sabien què em passava però llavors va passar un home d’uns 45 anys que ja se n’anava, es va girar i em va fer la maniobra de Heimlich. A la tercera o quarta vegada que va pressionar vaig expulsar el tros de carn. Pensava que em moria”.

El veí de Valls afirma que “em vaig quedar tremolant, li vaig donar les gràcies però ni li vaig preguntar com es deia. M’agradaria saber qui és per mostrar-li com es mereix el meu agraïment”. Ahir va tornar al restaurant. “Hauré vingut unes cinc o sis vegades, quan tinc un viatge a Osca. Avui (per ahir) he tornat per si me’l trobava però els responsables del restaurant m’han dit que no el coneixen perquè no és un client habitual. Els he deixat el meu número de telèfon per si torna. També m’agradaria que el diari m’ajudés fent difusió”, comenta Guillermo Márquez, que afegeix: “No soc creient però va ser com un àngel. Estava al lloc i en el moment just. M’ha salvat la vida.”