GASTRONOMIA
Pomes d’antany... als fogons
Alumnes de l’Escola Agrària d’Alfarràs i d’Hoteleria de Lleida recuperen al camp i a la cuina varietats ancestrals. Van servir ahir un original menú
Varietats de poma com la salvatxina, la caumasses o la brindilla verda, allunyades sovint dels espais comercials, van formar part ahir d’un original menú que va posar la guinda al projecte desenvolupat conjuntament entre l’Escola Agrària (EA) d’Alfarràs i l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida (Eschotur) per recuperar fruites ancestrals.
Concretament, l’EA destina una parcel·la al cultiu de pomes antigues i autòctones que han anat recollint al llarg de vuit anys. La directora, Rosa Cortés, va explicar que en aquest temps han anat “ampliant la col·lecció” d’aquestes varietats que “no són comercials” però que volien “reconèixer”.
El professor del centre, Ignasi Casanovas, va especificar que es tracta de “43 tipus que no es troben en la distribució i que potser s’han perdut perquè no tenen la capacitat per conservar-se o l’aptitud per exportar-se que sí que té la que trobem en els lineals, però que estan caracteritzades per colors, gustos i textures diferents, sorprenent especialment per l’aroma”.
D’altra banda, Miquel Àngel López, professor d’Eschotur, va indicar que després d’una visita a l’escola d’Alfarràs els alumnes van seleccionar vuit varietats per elaborar un menú de degustació que es va servir ahir a les instal·lacions del centre amb plats que anaven des del salmó marinat i fumat amb fusta de pomera i poma brindilla verda fins al fricandó de vedella amb salvatxina. Un dels alumnes, Eduardo Mihaes, va remarcar que la poma forma part de “la nostra gastronomia i el nostre patrimoni, i hem de posar-ho en valor”.