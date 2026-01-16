SALUT
Rècord de donació d’òrgans
Les comarques lleidatanes van registrar l’any passat 18 donants, la xifra més alta de la història. Baixen les negatives familiars i també el nombre de pacients en llista d’espera als 72
La xifra de donants d’òrgans va registrar l’any passat un nou rècord a les comarques lleidatanes. Segons les dades publicades ahir per l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), hi va haver 18 donants, la xifra més alta mai vista a Lleida. En relació amb el 2024, són cinc més. Un gest que salva vides i que converteix el 2025 en un any “extraordinari”, en paraules de Mariona Badia, coordinadora de la Unitat de Trasplantaments de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Badia va destacar la generositat de la societat i també va remarcar el descens de les negatives familiars a la donació, que se situen molt per sota de la mitjana catalana. “És important expressar la nostra voluntat de donar per ajudar la família en un moment molt dolorós i difícil de pèrdua”, va afirmar. Per això, remarquen la importància d’elaborar el document de voluntats anticipades. També es pot deixar constància a La Meva Salut o fer-se el carnet de donant.
Així mateix, l’any passat també van augmentar els lleidatans que van rebre un òrgan, fins a un total de 76, nou més que el 2024, i van baixar els que estaven en llista d’espera, amb 65, un 16,3% menys. D’aquests, 60 esperaven un trasplantament renal. Unes xifres que la coordinadora de l’Arnau va atribuir a l’augment de la donació. “Sense donants no hi ha trasplantaments, per això és tan important agrair la solidaritat i l’altruisme de la societat, així com la tasca dels professionals vinculats a aquest procés”, va assegurar. També va recordar la campanya posada en marxa fa uns mesos pels hospitals Arnau i Santa Maria per augmentar les donacions de còrnies. “No és un òrgan vital, però dona llum a qui el necessita, a persones que han perdut la visió per un traumatisme o una infecció”, va dir Badia, que va apostar per continuar millorant en aquest àmbit.
Personatges de ‘Star Wars’ per animar a donar sang
Voluntaris de Spanish Garrrison 501 Legion vestits de personatges de Star Wars van animar ahir la donació al Banc de Sang i Teixits de Lleida, a l’Arnau de Vilanova. També van visitar els nens i nenes ingressats al Servei de Pediatria del centre. Així, la Marató continuarà fins demà, amb l’objectiu d’aconseguir 700 donacions a Lleida per revertir la caiguda durant les festes nadalenques, però des del Banc de Sang animen a fer-ho cada dia.
El segon millor any a Catalunya amb 1.356 trasplantaments
En el conjunt de Catalunya, l’altruisme dels donants va permetre fer 1.356 trasplantaments d’òrgans el 2025. És el segon millor any de la història en trasplantaments i el quart en donació de cadàver, amb 370. Mentrestant, el percentatge de negatives familiars a la donació va augmentar fins al 27,6%. “Estem estudiant un fet que ens preocupa”, va dir el director de l’OCATT, Jaume Tort. Per intentar corregir aquesta situació, Salut continuarà reforçant les accions divulgatives per sensibilitzar sobre la importància de la donació.