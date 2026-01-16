La xarxa social X (Twitter) deixa de funcionar amb normalitat en diversos països, entre ells Espanya
Segona incidència en menys d’una setmana
La xarxa social X, abans Twitter, ha deixat de funcionar amb normalitat a diversos països, entre ells Espanya, Estats Units o Colòmbia, cap a les 16.00 hores (15.00 GMT) per causes encara desconegudes i per segona vegada en una setmana, ja que també va tenir problemes d’accés aquest dimarts.
Els usuaris de la xarxa social han comunicat a la pàgina Downdetector problemes amb el servei tant en l’aplicació mòbil com en la seua versió web, segons els reports remesos al lloc, que registra més de 4.000 informes a Espanya cap a les 16.20 hores.
En accedir a la xarxa social i intentar recarregar la pàgina, X assegura que "els posts no s’estan carregant en aquest moment" i demana d’intentar-ho de nou, encara que no funciona. A les 16.20 hores, més de 50.000 usuaris nord-americans havien reportat problemes a la pàgina Downdetector, mentre que uns 600 colombians havien detectat els mateixos problemes. Aquesta incidència també s’ha detectat a Grok, el chatbot d’intel·ligència artificial generativa desenvolupat per xAI i en el qual usuaris espanyols, nord-americans i diferents països de Llatinoamèrica reporten que ha deixat de funcionar amb normalitat.
Aquesta és la segona incidència en menys d’una setmana, ja que aquest dimarts la xarxa social també va estar al voltant d’una hora caiguda a nivell global.