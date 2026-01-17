INSTITUCIONS
Espadaler i el bisbe de Lleida tracten la pròxima beatificació de màrtirs
El bisbe de Lleida, Daniel Palau, va rebre ahir la visita del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; del director general d’Afers Religiosos, Ramon Bassas, i de la directora dels serveis territorials de Justícia, Anna Miranda. Es tracta del primer encontre institucional des de l’ordenació del bisbe Daniel el juliol passat. La trobada va servir per abordar assumptes d’interès comú, com la causa de la beatificació dels màrtirs de la Guerra Civil, que la Santa Seu anunciarà ben aviat, segons van assenyalar des del bisbat.
El setembre passat, la directora del secretariat diocesà de les Causes dels Sants, Conxita López, va anunciar que Lleida acollirà problamente durant la pròxima tardor la beatificació de 169 màrtirs de la Guerra Civil. El 5 de febrer es farà a Roma la reunió de la Comissió Teològica formada per cardenals i bisbes per deliberar sobre aquesta causa, presentada el 2006. Una vegada superat aquest tràmit, serà el papa Lleó XIV qui hi doni el vistiplau i fixarà la data de la cerimònia, que s’hauria de celebrar a la Catedral de Lleida. En aquesta beatificació, l’Església reconeixerà el martiri de 138 sacerdots, un seminarista i 30 laics, les restes dels quals reposen a la fossa comuna del cementiri.