RELIGIÓ
Mor el teòleg Ramon Prat
Als 80 anys, a causa d’un càncer que patia feia temps. Va fundar l’Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, que va dirigir durant vint-i-cinc anys
El sacerdot i teòleg Ramon Prat va morir diumenge a la matinada a causa d’un càncer que patia des de feia temps. Va ser fundador de l’Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (Irel), entitat que va dirigir durant 25 anys, i professor de la facultat de Teologia de Catalunya. També va ser nomenat vicari general de la diòcesi pel bisbe Joan Piris i va exercir com a administrador diocesà durant uns mesos, fins a l’arribada de bisbe Salvador Giménez.
Va nàixer a Lleida el 1945, on va ser ordenat sacerdot el 1969 per monsenyor Ramon Malla. Va cursar estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida (1961-67) i a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (1967-69), on es va llicenciar en Teologia. El 1974 es va doctorar a la facultat de Teologia de Barcelona i l’any següent va ser nomenat professor. És autor de desenes de llibres i infinitat d’articles.
Va ser rector de la parròquia de Sant Pere de Fraga, la de Sant Jaume i les Santa Maria Magdalena de Lleida, entre altres. I en la seua dedicació pastoral va tenir un paper destacat amb grups de joves i universitaris.