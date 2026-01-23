COMPETICIÓ
Un xef de la Seu porta el seu empedrat a concurs
Marcos Montagut, de La Paradeta del Mercat, al Campeonato Nacional de Tapas de Legumbres. Representarà Catalunya
Marcos Montagut (Barcelona, 1981), xef del gastrobar de tapes fusió La Paradeta del Mercat de la Seu d’Urgell, ha estat seleccionat com un dels disset finalistes del Campeonato Nacional desTAPA las Legumbres, que aquest any celebra la tercera edició. El xef representarà Catalunya amb la seua versió de l’empedrat, un plat elaborat amb mongetes, bacallà i tomata ratllada. “He creat aquesta tapa especialment per al concurs, aportant el meu toc personal i jugant amb les textures”, explica. Després de la seua experiència en altres concursos, el xef destaca la importància de respectar el producte perquè “el jurat valora que no es perdi la identitat de cada ingredient”. La final, que se celebrarà el 10 de febrer a Valladolid (Castella i Lleó) coincidint amb el Dia Mundial dels Llegums, reunirà els finalistes de cada comunitat autònoma, que prepararan les seues tapes davant d’un jurat professional. “Serà un gran desafiament i una oportunitat per mostrar com reinterpretar un plat tradicional”, afegeix Montagut. Format al CETT de Barcelona, aquest xef té experiència en diversos restaurants amb estrella Michelin a Espanya, París i el Regne Unit. “Quan treballes amb productes de qualitat, tot encaixa”, acaba, assenyalant que el concurs és una ocasió idònia per donar visibilitat a la cuina de muntanya catalana.