FESTES
El Carnaval d’Agramunt celebrarà 40 anys amb un gegant i un documental
Agramunt es prepara per viure un Carnaval especial amb el lema 40 anys i... encara aquí. La festa celebrarà l’aniversari del Rei Carnestoltes que, segons l’organització, no porta del tot bé complir quatre dècades. Durant aquests dies passaran “diferents coses”. El programa es desenvoluparà del 13 al 15 de febrer. Com a novetat, divendres es projectarà un documental i es presentarà el primer gegant del Carnaval d’Agramunt, just després del pregó. Al matí se celebrarà el Carnaval infantil, acompanyat d’una xocolatada. La jornada es tancarà amb el sopar de colles, en el qual animen els assistents a portar un regal d’aniversari. La nit continuarà amb la música de Banda Neon i DJ Bacardit. Dissabte a la tarda (19.00 h) serà el torn de la gran rua. Al matí hi haurà jocs infantils i el concurs de disfresses per a establiments i habitatges, a més de la venda de Lo Cagarro. A la nit actuaran Her Majesty, La Divand i DJ James. Diumenge hi haurà l’enterrament de la sardina. Es demanarà un tiquet simbòlic d’1 euro.