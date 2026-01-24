CERTÀMENS
Talent pastisser a l’Escola d’Hoteleria de Lleida
Queda segona al Concurs d’Escoles de Pastisseria de Catalunya. Celebrat a la Mostra de Sant Vicenç dels Horts
L’Escola d’Hoteleria de Lleida va quedar en segon lloc en la quarta edició del Concurs d’Escoles de Pastisseria de Catalunya que es va celebrar ahir a Sant Viçenç del Horts en el marc de la Mostra Internacional de Pastisseria de la localitat, que acaba demà. Cada centre va estar representat per dos alumnes, que van elaborar les propostes que després van ser avaluades pel jurat. La guanyadora del certamen va ser l’Escola Joviat de Manresa, que va revalidar el títol amb què ja es va alçar l’any passat, mentre que l’Institut Dertosa de Tortosa i l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona van quedar en tercer i quart lloc, respectivament. Aquest certamen és una oportunitat perquè els futurs professionals mostrin les seues primeres creacions d’alta pastisseria i posin de manifest la seua qualitat i projecció.
Avui, durant la Mostra, es farà lliurament dels premis Fava de Cacau, que premien les 50 millors pastisseries de tot Catalunya i que enguany celebren la setena edició. Una de les categories d’aquest guardó premia les millors pastisseries de Barcelona; Penedès; Catalunya Central; Gironès; Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre; Ponent i Pirineus). A més, al llarg de la jornada i durant el dia de demà nou reconegudes figures del món de la pastisseria oferiran les seues demostracions a l’estand del certamen.