La Biblioteca de Sort ‘bateja’ la seua sala d’actes amb el nom de Josep Colom
Un centenar de persones van assistir dissabte passat a l’homenatge a l’escriptor, músic i activista cultural Josep Colom Prió (1957-2025) que van organitzar l’ajuntament de Sort, la Biblioteca Pública de Sort, Garsineu Edicions i Mai Tant Edicions. Un acte emotiu en el qual la sala d’actes de la biblioteca va passar a portar el nom de Colom i en el qual hi havia familiars, amics i veïns de la comarca per retre homenatge a la seua trajectòria en defensa de la cultura, la música i la llengua pallaresa.
També es va presentar el llibre pòstum de Colom, Un garber de relats pallaresos (1995-2025), coordinat per Xavier Ripoll i editat per Garsineu Edicions, que en recull els relats publicats en revistes de cultura pirinenca i textos que havien quedat inèdits, amb l’objectiu d’ordenar la seua producció literària i fer-la accessible.
El públic va poder escoltar, durant l’acte, les intervencions de l’alcalde de Sort, Baldo Farré; de l’escrit i president de l’Associació Llibre del Pirineu, Isidre Domenjó, de l’editor de Garsineu Edicions, Francesc Prats, i de l’editor de Mai Tant Edicions, Xavier Ripoll. També hi va haver actuacions en directe de la Banda del Peirot així com altres parlaments a càrrec dels escriptors Jordi Pasques i Josep de Moner.