MEMÒRIA
Lleida no oblida les víctimes de la barbàrie nazi
Insten a transmetre la memòria entre els més joves contra els discursos d’odi
El monument FITA, a Cappont, va acollir ahir un any més l’acte commemoratiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat. Entitats memorialistes, com el Centre Excursionista de Lleida i Amical de Mauthausen, van demanar transmetre i preservar la memòria entre les diferents generacions, principalment els joves, per combatre els discursos d’odi, els relats que tergiversen la història i el negacionisme. Així mateix, van reivindicar la necessitat de crear un centre d’interpretació de la Guerra Civil a Lleida. “Són indispensables aquest tipus d’espais per convertir la memòria individual en col·lectiva”, va defensar Josep Borrell, del Centre Excursionista.
“Molts joves no saben res de la dictadura”, va denunciar Josep Sant Martí, d’Amical de Mauthausen. Per això, va instar a mantenir viu el llegat dels supervivents dels camps de concentració i d’extermini nazis, que es van conjurar perquè la barbàrie no es repetís mai més. L’acte va comptar amb la interpretació musical i de poesies a càrrec de la mezzosoprano Maria Altadill i el rapsode Núria Miret, acompanyades al piano per David Pradas. També hi van participar alumnes del Grup de Treball DEMD de Memòria Històrica de la Generalitat, que van llegir els noms dels lleidatans deportats.
Així mateix, l’acte va servir per anunciar les pròximes Stolpersteine que es col·locaran a la ciutat el 18 d’abril vinent i que recordaran Antoni Mir Jové, Sabino Vallejo San Pedro, Ramon Vidal Tomàs, Carmel Chacó Palau i León Luengo Muñoz.