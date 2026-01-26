MÚSICA
Preludi musical a Cervera
Concert de l’Orquestra Julià Carbonell i la seua Acadèmia com a acte previ a la inauguració oficial del Mil·lenari de la ciutat. L’actuació plena de públic l’església de Santa Maria
L’església de Santa Maria de Cervera va acollir ahir el concert Preludi 26: Cervera, 1.000 anys d’història i talent, a càrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) i l’Acadèmia OJC, que va servir com a preludi a l’inici oficial dels actes commemoratius del Mil·lenari de la ciutat, que tindrà lloc el dia 7 de febrer. L’aniversari recorda la concessió de la carta de població per part de la comtessa Ermesenda a Guinedilda l’any 1026.
Sota la direcció de Xavier Pagès-Corella, l’OJC i la seua Acadèmia van protagonitzar un viatge sonor pels mil anys d’història de Cervera, amb un programa concebut com a homenatge al llegat cultural de la ciutat. El concert va incloure l’estrena absoluta de l’obra De l’erm al poble, del jove compositor Ferran Lluís Martínez i Silvestre, guanyadora del concurs de l’Acadèmia OJC 2026 i inspirada a la figura de Guinedilda de Cervera i els orígens de la ciutat. Les interpretacions de Cinc Cançons i Danses de Frederic Mompou, Le tombeau de Couperin de Maurice Ravel i Petite suite de Claude Debussy van captivar el públic. La vetllada va culminar amb una emotiva interpretació de Sant Martí del Canigó de Pau Casals, símbol de la fundació de la Generalitat de Catalunya també a Cervera l’any 1359.
El concert, retransmès per Lleida TV, s’havia de celebrar al Paranimf de la Universitat, però les filtracions d’aigua provocades per les pluges dels últims dies van obligar a tancar la sala i traslladar l’actuació al temple gòtic. L’alcalde, Jan Pomés, va agrair la col·laboració del rector, Mn. Abel Trulls, “per obrir les portes de l’església i permetre que el concert es desenvolupés amb total normalitat”. Pomés va subratllar que “avui és un dia molt important per a Cervera i enguany estarà ple d’activitats per celebrar el mil·lenari de la nostra ciutat”. També va voler agrair “el regal que ens ha fet l’OJC”, i va reivindicar que “Cervera és, i ha de continuar sent, una referència musical i cultural al país.”
Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va destacar que “Cervera és un referent històric i cultural del territori” i va recordar que “l’OJC celebra els concerts Preludi des del 2021”.
Activitats per commemorar el mil·lenari de Peramola
La vila de Peramola va presentar ahir els actes que organitza el municipi per commemorar la celebració del seu mil·lenari. Ho va fer en un acte públic a l’església de Sant Miquel, amb un temple ple de veïns que no es van perdre la primera de les activitats. L’historiador Carles Gascón va ser l’encarregat de contextualitzar la data escollida per a la celebració, vinculada amb la primera referència documental de la població, l’any 1026.El programa inclourà activitats tots els mesos al llarg d’aquest any 2026. Destaquen concerts, representacions teatralitzades i rutes històriques pel municipi. La iniciativa sorgeix de l’impuls de diversos veïns d’aquest poble de l’Alt Urgell i compta amb la implicació d’entitats locals i el suport de l’ajuntament.Els organitzadors van destacar l’oportunitat de “reivindicar-nos com a peramolins i peramolines” i “debatre com volem que sigui el poble els propers anys”.