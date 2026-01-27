La Gina, la nena desapareguda de mare lleidatana, es retroba amb la seua família materna
El pare de la nena se la va emportar a Itàlia sense el coneixement de la mare, que ara torna a estar amb la seua filla
La Gina, la nena, de mare lleidatana, desapareguda a finals de desembre de l'any passat a mans del seu pare, ha tornat avui amb la seua família materna. Així ho ha anunciat via xarxes socials la plataforma "Fem tornar la Gina", que havia lluitat perquè la nena es pogués retrobar amb la nena. Al comunicat enviat, agraeixen les mostres de solidaritat de tota la població i el suport institucional i expliquen que "ara la família necessita intimitat per acompanyar la Gina després del trasbals que ha patit".
Ara, la Gina torna a ser a El Prat (ciutat on viu amb la seua mare), després d'haver passat uns dies en un centre de menors de Nàpols, on la van trobar el 23 de desembre amb el seu pare. De fet, la mare de la nena va acusar al pare, el seu ex, de sustracció de menors, després de no torna-li la nena el 14 de desembre, el dia acordat.
Un cop trobada i localitzada a Nàpols, no van poder repatriar a la Gina pels costos judicials, que segons la mare podien arribar "als 40.000 euros". És per això que es va obrir una plataforma de micromecenatge.
PostureigLleida, una de les figures públiques que més havia lluitat perquè el cas arribés a bon port, també ha compartit la notícia del retrobament de mare i filla per les xarxes socials. "Per fi! La Gina torna a casa!" ha anunciat.