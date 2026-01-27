EDUCACIÓ
Monuments entren en els instituts amb realitat virtual
Experiència immersiva al de Torrefarrera
L’Institut Joan Solà de Torrefarrera va participar ahir en l’experiència didàctica Els Ulls de la Història. Una mirada immersiva sobre el patrimoni cultural català. L’alumnat de primer d’ESO va poder descobrir el conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul mentre que els de segon d’ESO ho van fer amb la Cartoixa d’Escala Dei. Són dos de les situacions d’aprenentatge que ofereix aquest projecte a través de la realitat virtual, juntament amb la del conjunt romànic de la Vall de Boi i el Castell de Miravet, i pròximament el conjunt monumental de Sant Pere de Rodes. En cada experiència es planteja una situació d’aprenentatge que combina entre nou i onze sessions de treball a l’aula i una sessió de realitat virtual en el mateix centre educatiu.
El desplegament simultani en diferents centres es pot portar a terme gràcies a l’existència de sis sales de realitat virtual itinerants. En la convocatòria d’aquest curs han sol·licitat l’experiència prop d’un centenar de centres educatius de Catalunya i haurà arribat a cinc instituts d’Alcarràs, Torrefarrera, Seròs, Bellpuig i Cervera, amb 842 alumnes.