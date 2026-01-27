INTERNET
Quatre hores al dia de pantalles
El consum que en fan els menors fora de les aules, segons un estudi. TikTok i Instagram, les xarxes favorites, amb 77 minuts diaris a Espanya
Els joves estan convertint la navegació per internet en un scroll infinit, ja que el temps d’ús de les pantalles fora de les aules ronda les quatre hores diàries, amb TikTok com la xarxa social preferida i YouTube com la plataforma de vídeo favorita entre els menors, que reben el seu primer mòbil entorn dels 12 anys. Així es desprèn de l’informe anual que porta a terme la plataforma internacional Qustodio, especialitzada en la seguretat i el benestar digital per a les famílies, i que per al treball corresponent al 2025 ha analitzat les dades de 400.000 famílies amb fills entre 4 i 18 anys de sis països (Brasil, Espanya, França, Estats Units, Regne Unit i Austràlia).El consum de vídeos ha disminuït lleugerament (de 39 a 37 minuts diaris) i YouTube és la plataforma preferida, tant a nivell global com a Espanya (43 minuts per dia), seguida de Disney+, Amazon Prime Video i Netflix, i ha crescut d’una forma significativa el consum de vídeos curts.
TikTok i Instagram
Les xarxes, sobre tot TikTok i Instagram, continuen sent el passatemps preferit dels joves, que hi estan més d’una hora al dia (64 minuts), i Espanya lidera a més la llista, amb una mitjana de 77 minuts diaris.
D’altra banda, els videojocs cauen i el temps que hi dediquen, segons l’informe, ha baixat en uns 5 minuts respecte a les xifres del 2024, i entre els més populars a les aplicacions mòbils continua destacant Roblox (76 minuts al dia a nivell global; 63 minuts a Espanya), seguida de Clash Royale, Brawl Stars, Among Us i Stumble Guys, i els experts de Qustodio han alertat que els xats que inclouen els videojocs s’estan convertint en un escenari d’amenaces per als menors.
El 46% de pares aposta per fixar l’edat d’accés a xarxes als 16
El 46% dels pares considera que l’edat mínima per accedir a les xarxes socials s’hauria de situar en els 16 anys, com ha establert el Govern australià. El desembre del 2025, Austràlia es va convertir al primer país del món a prohibir l’ús de xarxes socials a menors de 16 anys. L’informe indica que el 51% dels pares que utilitzen eines de control dels pares les instal·la, per primera vegada, als dispositius dels seus fills entre els 10 i els 12 anys, amb l’arribada del primer telèfon mòbil. Gairebé la meitat dels nens espanyols el rep als 12 anys.