EDUCACIÓ
Relleu per preservar la memòria
Homenatge escolar a les víctimes de l’Holocaust amb 800 estudiants d’una vintena d’instituts. Crida per mobilitzar-se contra els discursos d’odi i les discriminacions a l’alça
Sota el lema Unint generacions, prop de 800 estudiants d’una vintena d’instituts lleidatans i d’altres punts de Catalunya van participar ahir en la commemoració escolar al Teatre de la Llotja amb motiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. L’acte va comptar amb l’organització del Grup DEMD, del departament d’Educació, així com del Memorial Democràtic, l’oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la Paeria.
En un moment en què queden molt pocs supervivents de la barbàrie nazi, els alumnes van destacar la importància que el testimoni de la memòria passi a les noves generacions perquè aquests crims “no succeeixin mai més, a ningú, enlloc”. Els estudiants van compartir els treballs que han portat a terme a les aules sobre l’exili i la deportació per conèixer de primera mà la història dels lleidatans deportats.
Així, van donar a conèixer al freqüentat públic de la sala Ricard Viñes les històries de Conxita Grangé, Generosa Cortina, Josep Aresté Roigé, Bonaventura Bacardí Casals, Francesc Pau Gómez o Benet Triquell Triquell.
Els alumnes recorden que més de 300 lleidatans van ser deportats a camps de concentració, dels quals van morir-ne més de 160.
Jordi Font, director del Memorial Democràtic, va fer una crida a “mobilitzar-se contra la proliferació dels discursos d’odi” i les notícies falses, així com les discriminacions i persecucions que encara se succeeixen avui dia. Per això, va destacar la importància de treballar per la “transmissió” de la memòria i el llegat de les víctimes “per aconseguir que la barbàrie no es repeteixi mai més”.
Per la seua part, Sònia Fernández, directora general d’Innovació, Digitalització i Currículum d’Educació, va recordar la responsabilitat dels centres educatius i de les famílies al mantenir viva aquesta memòria, mentre que l’alcalde, Fèlix Larrosa, va demanar “aprendre per no tornar a cometre els mateixos errors”.
L’acte va comptar amb un diàleg sobre memòria i xarxes socials entre la historiadora Maria Mayayo i l’eurodiputat Jaume Asens, que va denunciar el genocidi dut a terme a Gaza i va alertar que el racisme i el feixisme “no han desaparegut, sinó que han canviat de forma”. “Us animo a ser crítics i a manifestar-vos”, va interpel·lar els estudiants.
La lluita de la lleidatana Teresa Curià, en un mural
Al finalitzar l’acte, els estudiants i autoritats es van traslladar a sota del pont de Príncep de Viana, davant de la rotonda que uneix les avingudes del Segre i de Tortosa, per inaugurar el mural commemoratiu que recorda les víctimes de la deportació nazi. La protagonista d’aquesta obra, de l’artista Miquel Wert, és Teresa Curià, filla d’Enric Curià Gatius, lleidatà que va morir al camp de Gusen. El mural vol remarcar la importància que els familiars de les víctimes transmetin el llegat als més joves per conèixer el passat.