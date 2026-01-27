Vent i pluja a la plana de Lleida i neu al Pirineu fins divendres
La previsió meteorològica detalla un episodi de vent, pluja i neu al Pirineu, amb canvis de temperatures i cotes de neu fins al 30 de gener
La demarcació de Lleida s'enfronta a una setmana marcada per la inestabilitat meteorològica, amb vent, pluja i nevades significatives al Pirineu. La previsió del temps per als propers dies, des de dimecres fins a divendres, anticipa un notable descens de les temperatures inicialment, seguit d'un ascens progressiu, i una cota de neu fluctuant que afectarà especialment les zones de muntanya. A la resta del territori, s'esperen xàfecs intermitents i intervals ennuvolats.
Per a dimecres el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís per precipitacions persistents al Pirineu, on la neu farà acte de presència a cotes que oscil·laran entre els 800 i els 1.200 metres. A les comarques no pirinenques, la jornada començarà amb intervals ennuvolats al matí, donant pas a xàfecs dispersos durant la tarda. Les temperatures experimentaran un notable descens generalitzat de les temperatures, mentre que el vent de ponent bufarà amb ratxes moderades, que podran ser fortes a les cotes més elevades.
La jornada de dijous es caracteritzarà per precipitacions generalitzades durant el matí a gran part del territori. La cota de neu, en aquesta ocasió, s'elevarà significativament, situant-se entre els 1.600 i els 1.800 metres. A mesura que avanci la tarda, s'espera una millora progressiva de les condicions, amb l'obertura de clarianes al cel. Les temperatures iniciaran una tendència a l'ascens de les temperatures, mentre que el vent, de component oest i sud-oest, es mantindrà fluix.
Finalment, divendres les precipitacions es concentraran principalment al Pirineu, amb la possibilitat que s'estenguin a la resta de la província al final del dia. La cota de neu es preveu que se situï inicialment entre els 1.000 i els 1.200 metres, amb una possible pujada de la cota al migdia. Pel que fa als termòmetres, tant les temperatures màximes com les mínimes continuaran la seva tendència a l'ascens de forma continuada, podent assolir els 15 graus a la capital. El vent de ponent bufarà amb força, sent un factor a tenir en compte durant tota la jornada.