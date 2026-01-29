SEGRE

Concert escolar de la Julià Carbonell

L’Orquesta Julià Carbonell, ahir en una de les sessions per a escolars a l’Auditori de Lleida. - OJC

Redacció

L’Orquesta Julià Carbonell de les Terres de Lleida va celebrar ahir un concert temàtic dedicat a Ricard Viñes per a escolars, en el marc del cicle pedagògic Univers Viñes. La proposta arribarà dissabte al Teatre Comarcal de Solsona i diumenge tornarà a sonar a l’Auditori.

Univers Viñes és un projecte educatiu que busca atansar el funcionament d’una orquestra a l’alumnat que ja ha assolit un nivell avançat d’interpretació musical, tant si ho viuen com una vocació com si ho contemplen com una possible sortida professional.

