Concert escolar de la Julià Carbonell
L’Orquesta Julià Carbonell de les Terres de Lleida va celebrar ahir un concert temàtic dedicat a Ricard Viñes per a escolars, en el marc del cicle pedagògic Univers Viñes. La proposta arribarà dissabte al Teatre Comarcal de Solsona i diumenge tornarà a sonar a l’Auditori.
Univers Viñes és un projecte educatiu que busca atansar el funcionament d’una orquestra a l’alumnat que ja ha assolit un nivell avançat d’interpretació musical, tant si ho viuen com una vocació com si ho contemplen com una possible sortida professional.