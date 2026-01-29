El fenomen de l’ocupació es divideix en diferents delictes: usurpació i violació de domicili
Un i altre tenen penes i multes diferents i en un d'ells la policia pot actuar sense autorització judicial
El departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya detalla que el fenomen de l’ocupació es divideix en diferents delictes. El primer és el d’usurpació, consistent en l’ocupació d’un immoble sense el consentiment del propietari. Aquest acte es produeix generalment en edificis deshabitats, locals, terrenys o propietats que no són residència habitual. Si l’ocupació és pacífica, se sanciona amb multes que van de tres a sis mesos.
Un altre delicte d’aquest fenomen és la violació de domicili, sent l’entrada o permanència en un espai habitat sense el consentiment del resident, tant si és primera com segona residència. Si no s’exerceix violència, es castiga amb penes de presó d’entre sis mesos i dos anys. S’elevaran fins als quatre anys en cas de violència o intimidació. Així mateix, en aquest cas, la policia pot actuar sense necessitat d’una autorització judicial prèvia, encara que Interior assenyala que són fets minoritaris.
Els Mossos intervenen en 45 desallotjaments d'habitatges ocupats a la província de Lleida el 2025
Els Mossos d’Esquadra van portar a terme l’any passat 45 desallotjaments d’habitatge a petició de les autoritats judicials a les comarques lleidatanes. Són dades aportades per la consellera d’Interior, Núria Parlon, a una pregunta parlamentària dels Comuns. La conselleria detalla que es tracta de denúncies per desallotjaments judicials, tant penals com civils, d’immobles destinats a habitatge en els quals el jutjat ha requerit la col·laboració de la policia catalana, excloent aquells en els quals no es va sol·licitar o no va ser necessària finalment, per diferents motius, la intervenció policial. Així, al conjunt de Catalunya es van fer 2.526 desallotjaments el 2025 davant els 2.477 que es van registrar un any abans.
El 2024, els Mossos van intervenir a petició judicial en 65 desocupacions a la província de Lleida. En la mateixa resposta, Interior assenyala que les dades corresponen des de l’1 de febrer del 2024 al 31 d’octubre del 2025, ja que anteriorment a aquesta data no es disposava de dades relatives a aquests desallotjaments.
D’altra banda, per municipis de més de 50.000 habitants, el departament d’Interior informa que a la ciutat de Lleida l’any passat es van dur a terme una dotzena de desallotjaments amb intervenció dels Mossos a petició de l’autoritat judicial. Una xifra molt interior a la registrada el 2024, que n’hi va haver 26. Va liderar aquest rànquing la ciutat de Barcelona, amb 317 intervencions policials en desocupacions, seguida de Badalona, amb 163, i Girona, amb 142.
Així mateix, inclou les denúncies pel fenomen de l’ocupació. A la província de Lleida, l’any passat, fins al mes d’octubre, se’n van comptabilitzar 144 mentre que en tot el 2024 van ser 189.
Pel que fa a les denúncies per violació de domicili, n’hi va haver onze per primeres residències i sis per segones residències. A la capital del Segrià es van denunciar fins a l’octubre 61 ocupacions d’immobles destinats a habitatge, xifra que el 2024 es va situar en les 88. En el conjunt de Catalunya, segons Interior, es va tenir constància d’11.172 denúncies per ocupació d’immobles entre el 2024 i octubre del 2025. Badalona va ser el municipi que va registrar un major nombre de denúncies, amb 791 el 2025.