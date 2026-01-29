EDUCACIÓ
Més de 1.500 nens i nenes clamaran per la pau en el Dia Escolar de la No-Violència
Lleida commemorarà aquest any el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP) amb una proposta conjunta entre la regidoria de Cooperació de la Paeria, la Plataforma Aturem les Guerres, el Conservatori Municipal de Música de Lleida i les escoles de música Dalcroze i Artsmusicals entorn de la figura de Pau Casals.
D’aquesta forma, demà les places de Pau Casals, de les Magnòlies i de Sant Jordi acolliran més de 1.500 nens i nenes de 16 centres educatius de la ciutat en una gran acció conjunta per la pau.
En la presentació d’ahir el regidor de Cooperació, Jackson Quiñonez, va destacar “l’important treball en xarxa que han portat a terme l’administració, les entitats locals, els centres educatius i els mitjans de comunicació com a actors claus en l’educació per a la transformació social”.
Així mateix, els alumnes participants han treballat la proposta pedagògica Mirades al món. Un recorregut pels conflictes actius, amb la col·laboració de Lleida TV, que ha visitat les aules per donar veu als estudiants, que han explicat des de la seua perspectiva els diversos conflictes bèl·lics estudiats. De fet, ahir també hi va ser Mariví Chacón, presentadora de Lleida TV i participants actius del projecte DENIP.