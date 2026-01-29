SALUT
Set casos de xarampió a Lleida
Detectats l’any passat a la província, quan el 2024 no se’n va notificar cap. A Catalunya s’han disparat un 120%, mentre que l’OMS insta Espanya a incrementar la vacunació
El Servei de Vigilància Epidemiològica de Lleida va detectar l’any passat set casos de xarampió, quan el 2024 no se’n va registrar cap, segons dades facilitades ahir a aquest diari pel departament de Salut. Precisament dimarts, l’Organització Mundial de la Salut va retirar a Espanya l’estatus de país lliure d’aquesta patologia al considerar que s’ha establert la transmissió endèmica en un context d’augment de casos a nivell internacional i de descens de les taxes de vacunació en alguns països.
A Catalunya, l’any passat es van confirmar 75 casos de xarampió, la qual cosa representa un increment del 120% respecte al 2024, quan van ser 34 casos. La majoria d’aquests, el 58 per cent, es van diagnosticar entre persones d’entre 16 i 45 anys. Així mateix, 15, el 21 per cent, van ser en nens i nenes menors de 5 anys. El 66% dels afectats van ser homes (47) i 24 dones, amb el 34% del total. En aquest sentit, Salut va recordar que en la majoria dels casos detectats les persones no estaven vacunades o ho estaven de manera incompleta.
Quant a la cobertura vacunal, segons dades pròpies i provisionals de Salut Pública, a la regió sanitària de Lleida la primera dosi de la triple vírica (xarampió, galteres i rubèola) és del 96,37% i la segona dosi, del 94,65%.
A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la primera dosi té una cobertura del 94,99% i la segona, del 90,32%. En el conjunt de Catalunya, la cobertura de la vacuna és del 95,86% en la primera dosi i del 93,94% en la segona, segons va confirmar ahir Salut. De fet, en la segona dosi no s’assoleix el 95 per cent recomanat per l’OMS, per la qual cosa insta a reforçar la vigilància.
Segons s’exposa al web Canal Salut, el xarampió és una malaltia vírica caracteritzada per una erupció vermellosa a la pell. És molt contagiosa i es cova a les cèl·lules de la faringe i als conductes respiratoris. Dura entre set i deu dies com a mitjana i la patologia és més greu en nens molt petits i en adults. La principal recomanació de Salut Pública per evitar contagis és la vacunació segons les indicacions vigents i en les edats indicades segons el calendari. També és important que s’identifiquin les persones parcialment o incorrectament immunitzades.