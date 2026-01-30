ECONOMIA
Una “incidència tècnica” retarda el pagament dels ajuts a la dependència
La Generalitat els ingressa habitualment el dia 26 de cada mes i espera fer-ho avui
El pagament de la prestació econòmica per ser cuidador no professional d’una persona amb dependència reconeguda per la Generalitat està patint un retard aquest mes a causa d’una “incidència tècnica”. Habitualment es rep el dia 26 o 27 de cada mes.
Un portaveu del departament de Drets Socials va reconèixer que s’està produint una demora “d’uns dies”i va afegir que, segons l’àrea d’Economia, el pagament s’efectuaria entre ahir mateix i avui. No obstant, aquest diari va poder constatar que diversos beneficiaris ahir encara no l’havien rebut.
Paral·lelament, un enregistrament del telèfon 012 informava que “el pagament de les prestacions del mes de gener pot patir un retard sobre el dia que es fa habitualment a causa d’una incidència tècnica” i afegia que “s’està treballant a resoldre-la al més aviat possible”. Així mateix, recordava que “el pagament es pot realitzar entre el dia 27 i el 5 del mes següent segons l’entitat bancària”.
La quantia de la prestació varia en funció del nivell de dependència i oscil·la entre els 180 euros del grau I, els 315,90 del grau II i els 455,40 del III.
Segons les últimes dades de la direcció general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, el 2024 es van concedir 8.963 prestacions a les comarques de Lleida, la meitat a la capital (4.267). El total de persones amb algun grau de dependència reconeguda a la demarcació era aquell any de 15.196.