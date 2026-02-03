Desenes de Blaus es reuneixen per la seua festivitat a Lleida
Com cada any, coincidint amb la Candelera, desenes de persones que es diuen Blau o Maria del Blau es van reunir ahir a la Catedral Nova de Lleida per celebrar la Festa de la Mare de Déu del Blau. La missa, presidida pel bisbe Daniel Palau, va donar pas a la tradicional ofrena de llum i flors, amb les Blaus com a protagonistes. L’associació BlausLleida, creada el 2010, compta amb 179 membres. Segons l’Idescat, a Catalunya hi ha 435 persones que es diuen Blau (21 homes), de les quals 251 pertanyen a Lleida, més unes altres 9 que es diuen Maria Blau o Maria del Blau.