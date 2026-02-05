Els usuaris de Rodalies a Lleida, sobre la pròrroga de la gratuïtat del servei: "Prefereixo pagar i que els trens arribin puntuals"
Els passatgers habituals de les línies de Lleida demanen que, com abans millor, s'arreglin les incidències
La nova decisió del Govern de la Generalitat de prorrogar la gratuïtat de Rodalies fins que es resolguin tots els problemes i retards acumulats aquestes setmanes ha provocat que els usuaris de Lleida tinguin opinions creuades sobre la proposta.
La majoria d'ells, recurrents de la línia RL3 o RL4 entre Lleida i Cervera, s'han mostrat satisfets amb la iniciativa, però creuen que és "el mínim". Aquesta és l'opinió de l'Amaia, una passatgera habitual de la línia, que veu "vergonyós fer servir un servei que no funciona". Amb tot, creu que "la veritable necessitat dels usuaris és que s'arregli el servei".
El Vladímir, que viatja sovint amb el tren, va a Bell-lloc. Explica que encara no ha sol·licitat l'abonament gratuït, però que veu la mesura bàsica. "Què menys, no? Que siguin gratuïtes no soluciona res, perquè el tren arriba tard", es queixa. El Vladímir ho té clar: "Prefereixo pagar i que els trens arribin puntual".
El Michael és estudiant a la UdL i cada dia fa servir el tren o el bus per arribar a classe. "Aquests dies de caos a Rodalies, algun dia m'he quedat fora perquè el tren anava tard", explica. Creu que, tot i que "alguna cosa compensa", la gratuïtat és una solució que "està bé, però no acaba d'arreglar el problema".
El José Antonio, en canvi, veu el problema de Rodalies com una tasca comuna entre tota la societat. "Tots hem de cooperar per arribar a les nostres destinacions, no dependre només del Govern", diu, i remata explicant que "hem de regir-nos per l'ordre".