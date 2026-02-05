L’ONU demana a Espanya que prohibeixi assistir als toros als menors de 18 anys
El Comitè dels Drets de l'Infant de l’organisme, preocupat perquè els menors "continuïn sent testimonis de la violència i la mort de participants durant festivals taurins populars"
El Comitè dels Drets del Nen de Nacions Unides va mostrar aquest dijous la seua preocupació per la participació de menors en festivals taurins a Espanya i va apressar el país a "fixar sense excepció" una edat mínima de 18 anys per assistir a festejos i escoles relacionades amb la tauromàquia.
El Comitè, que ja va llançar una crida similar el 2018, va manifestar en un informe sobre la situació de la infància a Espanya la seua inquietud pel fet que els nens al país "continuïn sent testimonis de la violència i la mort de participants durant festivals taurins populars". En la seua llista de recomanacions, el Comitè d’experts també demana a Espanya que dugui a terme activitats de sensibilització "dirigides als càrrecs públics, els mitjans de comunicació i la població en general" sobre els efectes negatius en els nens de la violència associada a la tauromàquia.
L’informe es publica després que els dies 21 i 22 de gener el Comitè dugués a terme el setè examen periòdic sobre el compliment per part d’Espanya de la Convenció dels Drets de l'Infant, una cosa a què estan obligats tots els països signants. En aquelles jornades la delegació espanyola, encapçalada per la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va ser preguntada per quatre dels membres del comitè per la continuada assistència de menors a corrides de toros o la seua presència en escoles taurines.
"La conclusió del Comitè és molt clara, la participació de menors en la tauromàquia preocupa i Espanya ha de fer els deures si no vol ser interpel·lada de nou en el marc dels tractats internacionals que ha ratificat", va valorar en un comunicat després de l’examen la delegació espanyola el coordinador de la campanya Infancia Sin Violencia, Rubén Pérez. "Si se cedeix novament al lobby taurí i a les seues campanyes de desinformació no només fallem a Nacions Unides, també ho fem amb les nenes, nens i adolescents a qui s’exposa directament a sang i violència amb l’excusa de perpetuar una determinada i minoritària tradició", va agregar.