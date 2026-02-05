La rua de Carnaval de Lleida repetirà recorregut pel carrer Doctora Castells
Entre les novetats hi ha un espai tranquil a l'inici de la desfilada
Lleida ja ho té tot preprat per celebrar el seu Carnaval del 12 al 18 de febrer, amb novetats com un espai tranquil a l'inici de la Rua de dissabte i la implementació d'un programa de lectura fàcil, dissenyat per garantir l'accessibilitat a tothom. A més, la nit de dissabte 14 de febrer s'activarà un dispositiu integral de prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques, juntament amb mesures per al consum responsable d'alcohol i autobusos nocturns gratuïts a la L-7.
La programació del Carnaval de Lleida 2026 ha estat presentada aquest dijous a la Sala Alfred Perenya. L'acte ha comptat amb la regidora de Cultura, Pilar Bosch, i la quarta tinenta d'alcalde i regidora de Polítiques feministes, Carme Valls, qui han subratllat el compromís de l'ajuntament amb una festa que sigui “festiva però tranquil·la”. Les han acompanyat l'autor del cartell d'enguany, Oriol Codina Alcázar, membres de la Germandat de Pau Pi, representants d'entitats col·laboradores, de l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol i d'empreses patrocinadores.
Un Carnaval per a tothom: inclusió i accessibilitat
La regidora Pilar Bosch ha detallat les iniciatives per fer del Carnaval una festa cada vegada més inclusiva. Així, per primera vegada, s'ha elaborat una versió del programa en lectura fàcil, que estarà disponible per descarregar des de la pàgina web municipal en els pròxims dies. Aquesta mesura, juntament amb les millores aplicades al programa imprès per facilitar-ne la lectura i comprensió, segueix la línia d'altres grans esdeveniments de la ciutat, com la Festa Major i les Festes de la Tardor. Aquestes accions s'han dut a terme amb la col·laboració d'entitats com Aspros, l'escola Plançó i les escoles de la Llar de Sant Josep.
A més, la Rua de Carnaval de dissabte tornarà a disposar d'espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i, com a novetat, un espai tranquil especialment dissenyat per a persones amb trastorns de l'espectre autista, garantint així una experiència còmoda i adaptada per a tots els assistents.
Seguretat i prevenció: prioritats de la festa
Carme Valls ha destacat la responsabilitat del govern municipal d'oferir “unes festes tranquil·les”, on la gresca i la seguretat convisquin harmoniosament. Per això, es reforçarà el dispositiu Punt Lila-Rainbow. Aquest dispositiu, que s'activarà la nit de dissabte, inclourà dos Punts Lila-Rainbow itinerants amb personal especialitzat que recorreran les zones d'oci nocturn més concorregudes. Valls també va posar en valor l'esforç de l'equip de Nits Q per prevenir el consum excessiu d'alcohol en aquesta “festa de caràcter familiar”. Complementàriament, s'habilitarà un servei d'autobús nocturn gratuït a la línia L-7 (Mangraners) des de la 1 fins a les 8 h del matí, amb parades a demanda i una freqüència de pas d'aproximadament 30 minuts, per facilitar un retorn segur a casa. El telèfon municipal d'atenció 608 59 39 08 estarà operatiu tota la nit i fins al 21 de febrer, amb la possibilitat d'activar atenció psicològica si fos necessari. Sis membres de l'equip de Nits Q-Joves promotors de salut també estaran presents per informar sobre el bus nocturn, les conseqüències del consum d'alcohol i altres substàncies, i promoure actituds de civisme i prevenció de violències.
Programa d'actes
El Carnaval de Lleida s'iniciarà oficialment el 12 de febrer amb l'Arribada de Pau Pi a la plaça de l'Ereta, acompanyat de la seva germandat i diverses entitats del Centre Històric, amb la música de la Banda Retocada i batucades. Aquell mateix dia, la Tupina al Pati de les Comèdies oferirà un vespreig musical per donar la benvinguda al Dijous Gras. El divendres 13 de febrer, la rambla de Doctora Castells acollirà la 42a edició de la clàssica Marató de l'ou, organitzada pel Col·lectiu Cultural de Cappont. L'acte central, la Rua de Carnaval de dissabte mantindrà el recorregut de l'any passat al carrer Doctora Castells –els anys anteriors s'havia fet per la rambla Ferran–; les inscripcions per participar-hi estan obertes fins a l'11 de febrer de 2026.
El diumenge 15 de febrer de 2026 serà el torn de la Cursa de Llits, la divertida competició d'enginyeria mecànica organitzada pels Castellers de Lleida, amb inscripcions fins al 13 de febrer. Aquell mateix diumenge la plaça Sant Joan oferirà animació infantil i el tradicional Ball de Vermut. La festa culminarà el 18 de febrer, Dimecres de Cendra, amb l'Enterro de la Sardina i el comiat de Pau Pi, moment en què es faran públics els guanyadors del Concurs de carrosses i comparses.
El cartell i la crítica social
Oriol Codina Alcázar, estudiant de 2n curs del Cicle formatiu de grau superior de Gràfica publicitària a l'EAM, és l'autor del cartell d'aquesta edició. Ha explicat que la imatge s'inspira en una carta de la baralla anglesa, que es pot veure del dret i del revés, simbolitzant l'inici i la fi del Carnaval. El disseny inclou elements tradicionals com Pau Pi, les set potes de la Quaresma representades en set franges de colors, la sardina i fruita de Lleida. Durant la presentació, la Germandat de Pau Pi ha expressat el seu condol a les víctimes i les famílies dels darrers accidents de tren, anunciant que la seva carrossa de la Rua de 2026 serà una crítica al servei ferroviari, sempre amb el màxim respecte als afectats.