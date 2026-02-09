COL·LECCIÓ
El Museu Hidroelèctric de Capdella rep una donació plena d’història: fotografies sobre la construcció de la central i la vida a la Vall Fosca
Gràcies a tres donacions de particulars, el museu incorpora algunes imatges inèdites
El Museu Hidroelèctric de Capdella ha rebut una contribució molt especial al seu fons amb tres donacions de particulars que inclouen fotografies, moltes de les quals inèdites, sobre la construcció de la central i de la vida a la Vall Fosca. Part del fons s’ha entregat en una maleta amb documentació sobre la història del Pirineu i de les obres hidroelèctriques. La directora del museu, Eva Perisé, va explicar ahir a SEGRE que la donació consisteix en un total de 97 plaques fotogràfiques de vidre i 140 fotografies en paper. Es tracta de col·leccions que han cedit l’historiador Martí Boneta, la mestra Dolors Gabàs, que va exercir a l’escola de Beranui, i de Josep Rafel, la família del qual va estar vinculada a les hidroelèctriques. En aquesta última col·lecció, s’inclouen imatges dels anys 60 i 70, també de la zona de la Val d’Aran. “Permeten veure el paisatge hidroelèctric abans que hi hagués tanta vegetació i això contribueix també a conèixer més la història”, va assegurar Perisé.
“Les fotografies mostren els treballs hidroelèctrics, la construcció de la central de Capdella i d’altres com la d’Arties, així com el dia a dia dels treballadors i altres veïns dels pobles de la Vall Fosca”, va assenyalar. De fet, hi ha imatges d’entre 1912 i 1920. “És una col·lecció molt important i aquestes donacions demostra la confiança en la tasca del museu com a garant d’aquest patrimoni”, va destacar.
En el cas de la donació de Gabàs, la directora de l’equipament va explicar que es tracta de fotografies dels anys 60 per part d’una de les mestres que ha participat en el projecte Veus de mestres, l’objectiu del qual, va recordar, és donar visibilitat “a una part de la zona rural molt oblidada”. Després de la cessió, l’equip del museu ja treballa per digitalitzar les imatges, que podran ser consultades.
Missió de recerca, conservació i divulgació del patrimoni
La història del Museu Hidroelèctric de Capdella es remunta al 1998 i està situat a l’antic edifici de les oficines i el consultori mèdic, al costat de la central. Els visitants poden conèixer la història que va sorgir la idea de la construcció de la central fins la seua posada en funcionament, el 1914, a més dels canvis econòmics, socials i d’infraestructures que va suposar. L’equipament gestiona altres espais i té com a objectius la recerca, la preservació i la divulgació del patrimoni de la vall. “Potser aquestes donacions animin més gent a dipositar el material que puguin tenir per garantir la seua conservació i incorporar-lo al nostre arxiu”, va assenyalar la directora del museu.