La roba de Bad Bunny en la Super Bowl, dissenyada per una coneguda marca espanyola
L’artista ha agraït la samarreta que va lluir durant l’espectacle amb una targeta a cada empleat de la firma tèxtil
El cantant porto-riqueny Bad Bunny ha obsequiat els empleats de Zara amb una samarreta idèntica a la que va lluir durant la seua històrica actuació a la Super Bowl, acompanyada d’una targeta d’agraïment personalitzada. La firma espanyola d’Inditex va dissenyar l’abillament esportiu que l’artista va portar en l’espectacle de mig temps de diumenge passat.
Els treballadors de les instal·lacions de Zara a Sabón (Arteixo, A Coruña) van rebre aquest dilluns el detall de l’artista en arribar als seus llocs de treball, segons han confirmat fonts de la plantilla a l’agència EFE. La targeta incloïa un missatge firmat per Benito, nom real del cantant: "Gràcies pel temps, el talent i el cor que van posar. Gràcies per fer-ho real. Aquest xou també va ser de vostès. Espero que en gaudeixin. Ens veiem aviat! Benito", amb data diumenge a la nit.
Juntament amb el missatge, cada empleat va rebre la samarreta amb el dorsal 64 que Bad Bunny va utilitzar durant la seua interpretació. El conjunt dissenyat per la marca espanyola consistia en dos peces monocromàtiques amb camisa de coll i corbata a l’estil de jugador de futbol americà, complementades amb pantalons i sabatilles Adidas.
El vestidor complet de l’artista a la Super Bowl
A més de les peces de Zara, l’abillament de Bad Bunny va incloure un rellotge Royal Oak de Audemars Piguet, fabricat amb caixa d’or groc de 18 quirats i esfera de malaquita, segons va detallar la revista Vogue. El porto-riqueny es va convertir en el primer artista en protagonitzar l’espectacle de mig temps amb un repertori musical íntegrament en espanyol.
Una actuació històrica amb múltiples convidats
La presentació de l’artista va estar plena de referències a Puerto Rico, la seua terra natal. Durant el xou van participar diversos artistes convidats com Cardi B, la colombiana Karol G, l’actor xilè Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko i David Grutman. Les actuacions sorpresa van anar a càrrec de Lady Gaga i Ricky Martin, que van ser els únics acompanyants vocals de Bad Bunny en els minuts de l’espectacle de mig temps d’aquesta Super Bowl històrica.