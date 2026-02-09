Semana Santa 2026: dates clau i dies festius a Lleida
Descobreix el calendari laboral i escolar per a les festes de Pasqua a Catalunya, amb els dies no laborables i el pont de quatre dies.
La Setmana Santa 2026 a Catalunya s'espera amb interès, marcant un període de descans significatiu. Aquesta celebració, que té lloc entre el 29 de març i el 6 d'abril, és crucial tant pel seu sentit religiós com per les implicacions en el calendari laboral i escolar.
Aquesta festivitat religiosa i cultural assenyala tradicionalment el final de la temporada d'hivern al Pirineu de Lleida, oferint una oportunitat per al turisme i el lleure. Per a molts treballadors amb jornada de dilluns a divendres, aquestes dates comporten dues jornades de festa, facilitant un merescut descans.
Les dates més assenyalades de la Setmana Santa 2026 són les següents, amb els seus respectius festius oficials a Catalunya:
- Divendres 3 d’abril: Divendres Sant (festiu a tot Catalunya)
- Dissabte 4 d’abril
- Diumenge 5 d’abril: Diumenge de Resurrecció
- Dilluns 6 d’abril: Dilluns de Pasqua (festiu arreu de Catalunya)
Cal recordar que el Diumenge de Rams, el 29 de març, marca l'inici d'aquesta setmana. Així mateix, el Dijous Sant, 2 d’abril, no és considerat festiu oficial a Catalunya, tot i que sí en altres comunitats autònomes.
El pont de Setmana Santa
Gràcies a la configuració d'aquestes dates, moltes persones a Catalunya podran gaudir d'un pont de quatre dies consecutius. Aquest període de descans laboral s'estendrà des del divendres 3 d’abril fins al dilluns 6 d’abril, oferint una excel·lent oportunitat per a escapades o per gaudir de les vacances de Pasqua.
Calendari escolar de les vacances
Pel que fa al sector educatiu, el calendari escolar del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estableix que les vacances escolars de la Setmana Santa 2026 s'iniciaran el dissabte 28 de març i finalitzaran el dilluns 6 d’abril, ambdós inclosos. Això significa que els alumnes no hauran de tornar a les aules fins al dimarts 7 d’abril del 2026, gaudint d'un període prolongat de descans.