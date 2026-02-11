GASTRONOMIA
Porté-Estop, reina de l’escudella
La carnisseria de Vilaller s’emporta els tres premis del concurs de pilota i botifarra negra en el Fòrum Gastronòmic de Girona. “És un reconeixement a la cuina del Pirineu”
La carnisseria Porté-Estop de Vilaller, a l’Alta Ribagorça, va regnar en el primer concurs nacional de pilota i botifarra negra per a escudella, celebrat dilluns en el marc del Fòrum Gastronòmic de Girona. L’emblemàtic establiment del Pirineu lleidatà es va emportar els tres premis del certamen a la millor botifarra negra, a la millor pilota i a la millor combinació entre ambdós productes. El concurs es va fer com una prova pilot i Porté-Estop va aconseguir els tres guardons. “Estem molt emocionats i agraïts que se’ns hagi reconegut en un lloc capdavanter, amb una gastronomia d’alt nivell”, va destacar ahir a SEGRE Josep Lluís Porté Estop. Va rebre els premis al costat de la seua mare, Ana Maria Estop Ballarín, després d’una jornada molt enfeinada en què van haver d’elaborar 25 degustacions per als membres del jurat.
“La meua mare, sobretot, es va emocionar moltíssim, perquè just el proper agost farà 50 anys que va obrir la carnisseria i amb 75 anys continua al peu del canó”, va destacar el Josep Lluís. Així mateix, van afegir que els premis suposen “un reconeixement a la cuina i al producte del Pirineu i que la nostra vianda, com anomenem aquí l’escudella, també és molt important”. De fet, durant la presentació dels seus productors, Porté-Estop també va explicar com l’elaboraven els seus avantpassats, quan, va dir, “no sempre hi havia llet o no hi havia neveres on conservar-les”. Així mateix, va destacar que “són el resultat de totes les cuineres, clients i amics restauradors de la comarca per trobar el que més agrada, per la qual cosa podríem dir que també és un treball d’investigació”.
En el certamen van participar vuit carnisseries de tot Catalunya i el jurat va valorar aspectes com l’aroma, la textura i el sabor.
La carnisseria de Vilaller no va deixar ahir de rebre felicitacions, fins i tot a través del seu compte a Instagram (@porteestop). Des de GremiCarn també van voler felicitar Porté-Estop per aquest triple reconeixement, que, van destacar, “posa de relleu l’ofici, la qualitat i l’excel·lència del sector carni i xarcuter artesà del país”.