TEMPORAL
Afectacions pel vent aquest dissabte a Lleida: arbres caiguts i despreniments
Un, en un parc infantil de Pardinyes
El vent ha tornat a bufar aquest dissabte al matí a Lleida, on hi ha un perill alt pel temporal, i ha provocat la caiguda de dos arbres a la ciutat. Un d'ells, en un parc infantil a la plaça Josep Piñol de Pardinyes. L'altre, a l'avinguda de Sant Pere.
Per altra banda, a la sortida de Balaguer, sota el Sant Crist, el vent ha causat un despreniment de pedres a la carretera.
Tot plegat després de que aquest dijous el Govern acordés la suspensió de les classes i de les visites mèdiques no urgents per l'alerta del temporal de vent, que va provocar la mort d'una dona a Barcelona per la caiguda d'un sostre.