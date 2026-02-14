Alumnes i professors de Vierzon, d’intercanvi a l’Institut d’Alcarràs
L’Institut d’Alcarràs va rebre a finals de gener la visita d’un grup d’alumnes i professors del Lycée Henri Brisson de Vierzon, França. Es tracta d’un intercanvi en el marc del projecte Acreditació Erasmus+. Des de la direcció de l’institut van destacar que aquesta iniciativa “afavoreix la internacionalització del centre”. Mentrestant, aquests dies un grup d’alumnes del centre participa en un intercanvi amb el Liceo Cevolani de Cento, a Itàlia.