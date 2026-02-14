RESOLUCIÓ
Aval a l’empremta dactilar al registre de la jornada laboral
Teixidó Associats aconsegueix l’arxivament d’un expedient a una empresa per protecció de dades
Teixidó Associats, com a delegat de Protecció de Dades d’una empresa del sector carni, ha aconseguit l’arxivament d’una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades relacionada amb el registre de la jornada laboral mitjançant l’ús de l’empremta dactilar.
Des del despatx assenyalen que aquest fet “constitueix un precedent important, atenent el criteri establert en la resolució, així com el reconeixement del fonament jurídic de l’excepció aplicada en el tractament de dades biomètriques”.
Segons va informar Teixidó Associats a aquest diari, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha conclòs que no s’ha vulnerat la normativa i que el sistema utilitzat estava justificat i limitat a zones concretes de producció, per motius de seguretat i control sanitari.
Segons la resolució, l’empresa utilitza targetes identificatives a les zones d’oficina i només manté el sistema biomètric a l’àrea de producció càrnia, on les persones treballadores accedeixen amb equips de protecció que dificulten altres sistemes de control.
En aquest cas, l’agència considera que el sistema “és proporcional i legal” i acorda l’arxivament definitiu de l’expedient. En aquest sentit, des de l’àrea jurídica de Teixidó Associats destaquen que la resolució confirma que la implantació de sistemes de control “és compatible amb la protecció de dades quan es fonamenta en criteris definits, és proporcional a la finalitat perseguida i garanteix els drets de les persones treballadores”.