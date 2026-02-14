TRANSPORTS
Els Avant de Lleida tenen un retard d'uns 42 minuts de mitja
Des del 12 de gener, més de 130 trens arriben amb demora
Viatjar en alta velocitat ha deixat de ser sinònim de puntualitat des de fa temps, segons els usuaris de Lleida que cada dia pugen a un Avant per desplaçar-se fins a Barcelona. La denúncia, a més, ara arriba acompanyada de dades, segons va explicar ahir el portaveu d’Usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruque, ja que la plataforma està anotant els retards que cada dia es donen en el servei des del 12 de gener.
Des d’aleshores hi ha hagut 133 trens amb origen o destinació a Lleida que han patit algun tipus de demora, entre un mínim de 5 minuts i un màxim de 210. Segons les mateixes dades, a més, el retard mitjà d’un tren Avant del corredor Lleida-Barcelona assoleix ja els 41,6 minuts des de començament d’any.
La tendència, a més, que es mantindrà al llarg de tot aquest any després que Adif i les operadores acordessin que el trajecte entre Madrid i Barcelona en AVE durarà 25 minuts més, la qual cosa afectarà els que tinguin parada o surtin de Lleida.
En aquest sentit, Bruque va reclamar una rebaixa dels preus i va tornar a denunciar que al corredor Lleida-Barcelona hi ha trams en els quals els combois presenten moltes vibracions que posen en risc la seguretat dels usuaris.