SALUT
Entra en funcionament la ressonància magnètica a l’Hospital del Pallars
Evitarà uns 1.500 desplaçaments a l’any
L’Hospital Comarcal del Pallars va estrenar ahir el nou aparell de ressonància magnètica nuclear (RMN), que s’ha instal·lat a la planta baixa del centre. D’aquesta forma, s’estalviaran uns 1.500 desplaçaments a l’any de pacients a altres centres hospitalaris de Lleida. En alguns casos de veïns de la Vall Fosca o el Pallars Sobirà, això suposava unes cinc hores de viatge. Per la seua part, el director assistencial de l’hospital de Tremp, Eduard Sanjurjo, va assegurar que disposar de l’equip de ressonància ajudarà a reduir també les llistes d’espera a tota la demarcació i poder aplicar el tractament adequat als pacients en un període més curt de temps.
La instal·lació fixa de l’aparell a l’interior de l’hospital ha fet necessari adequar els espais, amb un pressupost de 761.747 euros. El servei de ressonància magnètica nuclear s’havia ofert des d’abril del 2023 fins al juny del 2024 amb una unitat mòbil ubicada una setmana al mes a la plaça Dr. Pasqual de Tremp. Posteriorment, des de juny del 2024 i fins ara, les proves es portaven a terme al centre Alomar de Tremp, amb una mitjana de 1.200 a l’any.
Gestió de Serveis Sanitaris, juntament amb el Servei Català de la Salut, des de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, han treballat per poder materialitzar l’adquisició d’aquest equip, que ha estat una demanda històrica al Pallars. Els pacients s’havien de desplaçar fins als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida.
Durant la presentació ahir, el director clínic de diagnòstic per la imatge de Lleida, Leandre Fernández, va assegurar que s’incorpora un equip de “molt alta tecnologia” que atansa els pacients a aquest tipus de diagnòstic.