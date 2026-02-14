ENQUESTA
SEGRE es consolida com mitjà de referència a Lleida: obté més de 170.000 lectors diaris
Sumant els usuaris del digital i el diari en paper. Les dades, recollides a partir d’un estudi realitzat d’octubre a desembre del 2025, són d’un sondeig encarregat per Premsa Comarcal
SEGRE assoleix els 171.088 lectors diaris, sumant les audiències de l’edició en paper i la versió digital, segons l’últim estudi d’audiència que s’ha realitzat entre octubre i desembre del 2025 a la demarcació de Lleida. L’informe, que ha estat elaborat per l’empresa Infortécnica en el marc de l’estudi global de Premsa Comarcal, confirma el rotatiu com a principal mitjà de referència del territori i reforça el lideratge tant en premsa impresa com en l’entorn digital.
L’anàlisi s’ha portat a terme sobre un univers de població major de 16 anys, extrapolat als 458.226 habitants de la demarcació, a partir de 389 entrevistes telefòniques integrades a més de 35.000 trucades, amb un marge d’error del 5,1%. La metodologia combina entrevistes directes, l’anàlisi de mitjans comparables i dades de consum digital.
Els resultats evidencien una alta penetració de l’edició impresa. El 82,1% de la població ha llegit SEGRE alguna vegada, la qual cosa equival a 376.204 persones, i 219.490 lectors l’han seguit durant l’últim mes. En el consum diari, el diari registra 80.029 lectors en 24 hores, la qual cosa representa una quota del 56,7% de la premsa en paper, una xifra que el situa clarament al davant de la resta de capçaleres.
El temps mitjà de lectura se situa en 10,8 minuts diaris per persona, la qual cosa reflecteix un consum fidel i sostingut. El seguiment és elevat en tots els perfils, tant per sexe com per edat, amb especial incidència entre els lectors de 35 a 55 anys i els majors de 55, encara que també manté una presència significativa entre els menors de 35.
La versió digital, segre.com, consolida igualment el seu abast. El 53,7% de la població de la demarcació ha visitat el web alguna vegada, amb 71.657 usuaris dedicats diaris procedents de l’àrea d’estudi i 91.059 usuaris únics al dia a nivell global, situant-se entre els principals webs informatius en els rànquings digital i autonòmic. Aquestes dades mostren que SEGRE continua sent el diari més llegit a la demarcació de Lleida i que manté el seu lideratge entre els lectors d’informació local de Ponent.
Mitjà de referència indiscutible segons l’EGM
Segons la tercera onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM), corresponent al període de febrer a novembre del 2025, SEGRE va assolir els 60.000 lectors diaris a Espanya, la millor xifra del mitjà des del 2020, quan va arribar a 67.000. Aquest creixement suposava 2.000 lectors més que en l’onada anterior i 13.000 més respecte a l’any anterior, consolidant la seua posició com a líder indiscutible de Ponent.
A Catalunya, aquest mitjà acumulava una mitjana de 58.000 lectors, mentre que a la mateixa província de Lleida n’assolia 56.000 –xifra que ara arriba fins als 80.029– superant àmpliament altres diaris locals com La Vanguardia, amb 11.000 lectors, El Periódico, amb 8.000, El País, amb 6.000, i Ara, amb 3.000.
A nivell de tot el territori català, SEGRE se situava com el sisè diari amb més lectors, al darrere d’El Punt Avui.